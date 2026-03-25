Meghökkentő képek! Teljesen felismerhetetlenné vált a híres modell

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly vita bontakozott ki egy reality műsor forgatásán történt baleset után, amely jogi következményekkel is járhat. Janice Dickinson esete újra ráirányította a figyelmet a reality showk biztonsági kérdéseire és a felelősség határaira.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Janice Dickinsonesésreality sorozat

Janice Dickinson balesete az I’m A Celebrity dél-afrikai különkiadásának forgatásán történt, ahol a sztár egy éjszakai mozgás közben elesett. A sérülés miatt kénytelen volt feladni a műsort, majd később pert indított az ITV ellen, miközben a csatorna szerint a történtekért részben ő maga a felelős - tájékoztat a Daily Star.

Janice Dickinson a Beverly Hiltonban rendezett jótékonysági esten BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - OCTOBER 05: Janice Dickinson attends the 38th Carousel of Hope Ball at The Beverly Hilton on October 05, 2024 in Beverly Hills, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP
Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hogyan sérült meg Janice Dickinson?

A beszámolók szerint a modell az éjszaka közepén indult el a mosdóhoz a sötét táborban, amikor megbotlott és elesett. A környezet megvilágítása nem volt teljes, ami hozzájárulhatott a balesethez. Az esés során arccal előre zuhant.

A felelősség kérdése vitatott. Az ITV szerint a résztvevők előzetesen tájékoztatást kaptak, és Dickinson saját döntései vezettek a balesethez. Ezzel szemben a modell úgy véli, hogy a nem megfelelő körülmények – például a gyenge világítás – is közrejátszottak.

A sztár személyi sérülés miatt indított pert, mivel állítása szerint a produkció nem biztosított megfelelő biztonságos környezetet. A kereset célja kártérítés a baleset során elszenvedett sérülések miatt.

Milyen sérüléseket szenvedett Janice Dickinson a műsorban?

Információk szerint több helyen is sérüléseket szenvedett, különösen az arcán, ahol tartós hegesedés alakult ki. A források szerint ezek a sérülések maradandó nyomokat hagyhattak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!