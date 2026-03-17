Japánba utazna? Ezeket a szokásokat mindenképpen érdemes megismernie

2026-ban Japán továbbra is az egyik legnépszerűbb utazási célpont a világon, azonban az ide érkezők gyakran meglepődnek a helyi etikett sok íratlan szabályán. A japán kultúra és szokások nagy hangsúlyt fektetnek a tiszteletre, a közösségre és a rendre, ezért néhány alapvető szokás ismerete sok kellemetlen helyzetet előzhet meg.
Japán kultúra és szokások az étkezésben
Japánban az evőpálcika használatának szigorú szabályai vannak. Udvariatlanságnak számít például a pálcikát függőlegesen a rizsbe szúrni vagy ételt átadni két pálcika között, mert ez temetési szertartásokra emlékeztet.
Érdekesség, hogy a tészta szürcsölése egyáltalán nem illetlenség.
A ramen vagy udon hangos fogyasztása kifejezetten elfogadott, sőt azt jelzi, hogy ízlik az étel.
Fontos szabályok étteremben és az utcán
Japánban nem szokás borravalót adni, mert a jó kiszolgálást a munka természetes részének tekintik. Az ételt pedig általában illik teljesen elfogyasztani, mivel a maradék hátrahagyása tiszteletlenségnek számíthat.
A turistáknak azt is érdemes tudniuk, hogy az utcán vagy tömegközlekedési eszközön történő étkezést sok helyen nem nézik jó szemmel.
Csend és tisztaság a köztereken
A japán városok híresen tiszták, ami részben annak köszönhető, hogy kevés a nyilvános szemetes. A helyiek gyakran magukkal viszik a hulladékot, amíg nem találnak megfelelő helyet a kidobására.
A tömegközlekedésen szintén fontos a csend: hangos telefonálás vagy beszélgetés általában nem elfogadott.
Különleges szabályok az onszen fürdőkben
A japán termálfürdők, az úgynevezett onszenek látogatása szintén saját etikettel jár. A fürdőket általában ruházat nélkül használják, és a belépés előtt kötelező alaposan megmosakodni.
Bár a turistáknak nem kell minden szabályt tökéletesen betartaniuk, a japán kultúra és szokások tiszteletben tartása segít abban, hogy az utazás élménye még pozitívabb legyen.
Cikkünk a BBC tájékoztatása alapján készült.
