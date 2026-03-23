Drámai helyzetbe került a Trónok harca sztárja, menekülnie kellett

Jason Momoa és családja kénytelen volt elhagyni otthonát Oahu északi partján, miután pusztító vihar csapott le Hawaiira. A színész az Instagramon számolt be arról, hogy biztonságban vannak, de sokan súlyos helyzetbe kerültek a tomboló áradások és a károk miatt. Elmondása szerint az északi parton rendkívül durva a helyzet, több helyen elment az áram, a vihar pedig hatalmas pusztítást végzett.

Jason Momoa Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Momoa videókat is megosztott a követőivel, amelyeken elárasztott utcák, kidőlt fák és megrongálódott területek láthatók. A színész később barátnőjével, Adria Arjonával együtt közösségi segítségnyújtásba is bekapcsolódott, és ételt osztottak a károsultaknak.

A 46 éves sztár arról írt, hogy az elmúlt hetek különösen nehezek voltak Oahun, és főként a már eleve nehéz helyzetben élő családokat, közösségeket és hajléktalan embereket sújtotta a vihar. A sajtó szerint egy gátszakadás veszélye miatt emberek ezreit kellett kitelepíteni Oahu északi részén – írja a Page Six.

Több mint kétezren maradtak áram nélkül vasárnap Hawaiin, miután az államot az elmúlt több mint húsz év legsúlyosabb áradása sújtotta. Az áramszünet Hawaiin a heves esőzések és a kiterjedt villámárvizek nyomán főként Oahu északi partvidékén okozott komoly gondokat.