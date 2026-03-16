Vészhelyzet a jégen – két turista rekedt a befagyott Balti-tenger közepén

Különös mentőakció zajlott a Balti-tengeren, amikor két túrázó váratlanul életveszélyes helyzetbe került a jégen. A turisták egy jégtábla tetején rekedtek a Botteni-öböl térségében, miután az éjszaka során megrepedt a befagyott tenger jege.
Két német túrázó különleges expedícióra vállalkozott a Balti-tengeren: sílécekkel szerették volna átszelni a Botteni-öböl befagyott részét a finnországi Oulu és a svédországi Luleå között. A mintegy 166 kilométeres út azonban váratlan fordulatot vett, amikor az éjszaka folyamán a jég megrepedt és a felszerelésük nagy része a vízbe csúszott. A páros végül egy nagy jégtábla tetején talált menedéket, miközben segítséget próbált kérni a befagyott tenger közepén - tájékoztat a Bild.

Mentőegységek keresték a jégtábla tetején rekedt túrázókat - Képünk illusztráció Fotó: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A riasztás kora reggel érkezett a turkui tengeri mentési központba. A hatóságok azonnal nagyszabású mentőakciót indítottak a Botteni-öböl térségében. A keresésben repülőgépek és a parti őrség speciális járművei is részt vettek.

Hogyan rekedt két turista egy jégtáblán?

A két német túrázó egy sátorban töltötte az éjszakát a befagyott Balti-tengeren. A jég azonban az éjszaka folyamán váratlanul megrepedt. A jégtakaró egy része szétszakadt, és a felszerelésük jelentős része a jeges vízbe csúszott. A turisták végül egy nagyobb jégtáblára menekültek, amely nem süllyedt el. Szerencséjükre sikerült aktiválniuk a náluk lévő vészjelző eszközt, így a mentőszolgálatok hamar tudomást szereztek a bajról.

Hogyan mentették ki a jégtáblán rekedt túrázókat?

A riasztás után finn és svéd mentőegységek is a helyszínre indultak. A mentőakcióban repülőgépek, valamint a parti őrség speciális légpárnás járműve is részt vett. Ez az eszköz kifejezetten alkalmas a jéggel borított vízfelületeken való közlekedésre. A mentők végül mintegy öt órával a riasztás után érték el a turistákat, akik ugyan átfagytak, de komolyabb sérülés nélkül kerültek partra.

Hogyan zajlott a mentőakció a befagyott Balti-tengeren?

A Balti-tenger északi része, különösen a Botteni-öböl térsége, télen gyakran teljesen befagy. A mentőegységek ilyen körülmények között speciális felszereléssel dolgoznak. A mentőakció során a hatóságok először légi felderítéssel próbálták megtalálni a sodródó jégtáblát. Miután azonosították a pontos helyzetet, a parti őrség légpárnás járműve közelítette meg a túrázókat, és biztonságban kimenekítette őket a befagyott tengerről.

Hogyan lehet segítséget kérni a tengeren?

Ha valaki veszélybe kerül a tengeren vagy a jégen, többféleképpen is jelezheti a bajt. A szakemberek szerint érdemes a következő módszereket használni:

  • vészjelző bója (EPIRB) aktiválása, amely műholdon keresztül küld segélyjelet;
  • mobiltelefon vagy műholdas telefon használata, ha van térerő;
  • látványos jelzések készítése, például nagy betűk kirakása a jégen (SOS);
  • fényjelzések vagy rakéták használata, ha rendelkezésre állnak;
  • folyamatos helyben maradás, hogy a mentőegységek könnyebben megtalálják a bajba jutottakat.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a befagyott tenger jege kiszámíthatatlan lehet, ezért még a tapasztalt túrázóknak is komoly kockázatot jelenthet.

