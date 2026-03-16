Vészhelyzet a jégen – két turista rekedt a befagyott Balti-tenger közepén

Két német túrázó különleges expedícióra vállalkozott a Balti-tengeren: sílécekkel szerették volna átszelni a Botteni-öböl befagyott részét a finnországi Oulu és a svédországi Luleå között. A mintegy 166 kilométeres út azonban váratlan fordulatot vett, amikor az éjszaka folyamán a jég megrepedt és a felszerelésük nagy része a vízbe csúszott. A páros végül egy nagy jégtábla tetején talált menedéket, miközben segítséget próbált kérni a befagyott tenger közepén - tájékoztat a Bild.
A riasztás kora reggel érkezett a turkui tengeri mentési központba. A hatóságok azonnal nagyszabású mentőakciót indítottak a Botteni-öböl térségében. A keresésben repülőgépek és a parti őrség speciális járművei is részt vettek.
Hogyan rekedt két turista egy jégtáblán?
A két német túrázó egy sátorban töltötte az éjszakát a befagyott Balti-tengeren. A jég azonban az éjszaka folyamán váratlanul megrepedt. A jégtakaró egy része szétszakadt, és a felszerelésük jelentős része a jeges vízbe csúszott. A turisták végül egy nagyobb jégtáblára menekültek, amely nem süllyedt el. Szerencséjükre sikerült aktiválniuk a náluk lévő vészjelző eszközt, így a mentőszolgálatok hamar tudomást szereztek a bajról.
Hogyan mentették ki a jégtáblán rekedt túrázókat?
A riasztás után finn és svéd mentőegységek is a helyszínre indultak. A mentőakcióban repülőgépek, valamint a parti őrség speciális légpárnás járműve is részt vett. Ez az eszköz kifejezetten alkalmas a jéggel borított vízfelületeken való közlekedésre. A mentők végül mintegy öt órával a riasztás után érték el a turistákat, akik ugyan átfagytak, de komolyabb sérülés nélkül kerültek partra.
Hogyan zajlott a mentőakció a befagyott Balti-tengeren?
A Balti-tenger északi része, különösen a Botteni-öböl térsége, télen gyakran teljesen befagy. A mentőegységek ilyen körülmények között speciális felszereléssel dolgoznak. A mentőakció során a hatóságok először légi felderítéssel próbálták megtalálni a sodródó jégtáblát. Miután azonosították a pontos helyzetet, a parti őrség légpárnás járműve közelítette meg a túrázókat, és biztonságban kimenekítette őket a befagyott tengerről.
Hogyan lehet segítséget kérni a tengeren?
Ha valaki veszélybe kerül a tengeren vagy a jégen, többféleképpen is jelezheti a bajt. A szakemberek szerint érdemes a következő módszereket használni:
- vészjelző bója (EPIRB) aktiválása, amely műholdon keresztül küld segélyjelet;
- mobiltelefon vagy műholdas telefon használata, ha van térerő;
- látványos jelzések készítése, például nagy betűk kirakása a jégen (SOS);
- fényjelzések vagy rakéták használata, ha rendelkezésre állnak;
- folyamatos helyben maradás, hogy a mentőegységek könnyebben megtalálják a bajba jutottakat.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a befagyott tenger jege kiszámíthatatlan lehet, ezért még a tapasztalt túrázóknak is komoly kockázatot jelenthet.
Elefánt taposott halálra egy turistát
Elefánt ölt meg egy turistát Thaiföldön. A férfi reggeli sétára indult a feleségével, amikor az állat rátámadt.
Tengerparti rémálom: Tenerife hullámai emberéleteket követeltek
A Kanári-szigetek legnagyobb szigetén, Tenerifén pusztító áradás és viharos hullámok követeltek emberéleteket. A hatóságok szerint a tengerparti tragédia során három ember meghalt, tizenöt pedig megsérült. A Tenerife partjainál tomboló vihar súlyossága miatt a mentőszolgálatok rendkívüli óvatosságra intik a lakosokat és a turistákat egyaránt.