Brutális tempóban készül a nagy visszatérésre Jennifer Lopez – elképesztő, mit művel magával

Jennifer Lopez elképesztő tempót diktál a Las Vegas-i fellépéssorozata előtt: a hírek szerint napi 13 órákat dolgozik, hogy bebizonyítsa, a fájdalmas válása után is a csúcson maradt. Az 56 éves világsztár pénteken indítja el The JLo Show című koncertsorozatának következő szakaszát a Caesars Palace Colosseumában.

Jennifer Lopez koncertsorozatának következő része

A Daily Mail értesülése szerint Lopez szinte megállás nélkül próbál az új fellépésekre. Egy bennfentes azt állította, hogy az énekesnő éjjel-nappal készül, hogy a show látványosabb és erősebb legyen, mint valaha. A forrás szerint Jennifer egy észak-hollywoodi stúdióban gyakorol a háttértáncosaival, és továbbra is az hajtja, hogy minden nap jobb legyen, mint előzőleg.

A lap szerint Lopez azért is dolgozik ilyen keményen, mert azt szeretné, ha a műsorát Las Vegas egyik legnagyobb dobásának tartanák.

A bennfentes szerint most a fellépés körül forog minden, Jennifer pedig azt akarja megmutatni, hogy a Colosseumban tartott, hagyományosabb nagykoncert továbbra is hatalmas tömegeket vonz.

A fellépéseken vendégsztárok is feltűnnek majd, több meglepetésnévvel készülnek. Ja Rule decemberben már színpadra lépett Lopez egyik vegasi koncertjén. Az énekesnő közben új dallal is jelentkezik: ezen a héten érkezik a Save Me Tonight, miközben márciusban minden hétvégén színpadra áll Las Vegasban.

