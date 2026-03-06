Hírlevél
Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Brutális tempóban készül a nagy visszatérésre Jennifer Lopez – elképesztő, mit művel magával

22 órája
Elképesztő tempót diktál a világsztár a Las Vegas-i fellépése előtt. Jennifer Lopez a hírek szerint napi 13 órákat dolgozik, hogy a válás után is bizonyítsa, a csúcson maradt. Pénteken indul a The JLo Show következő szakasza a Caesars Palace Colosseumában.
Jennifer Lopezénekesnővilágsztár

Jennifer Lopez elképesztő tempót diktál a Las Vegas-i fellépéssorozata előtt: a hírek szerint napi 13 órákat dolgozik, hogy bebizonyítsa, a fájdalmas válása után is a csúcson maradt. Az 56 éves világsztár pénteken indítja el The JLo Show című koncertsorozatának következő szakaszát a Caesars Palace Colosseumában.

Jennifer Lopez wearing Archival 2003 Jean Loius Sherrer from Lily Et Cie and Sabyasachi jewelry arrives at the 83rd Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 11, 2026 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Jennifer Lopez Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Jennifer Lopez koncertsorozatának következő része

A Daily Mail értesülése szerint Lopez szinte megállás nélkül próbál az új fellépésekre. Egy bennfentes azt állította, hogy az énekesnő éjjel-nappal készül, hogy a show látványosabb és erősebb legyen, mint valaha. A forrás szerint Jennifer egy észak-hollywoodi stúdióban gyakorol a háttértáncosaival, és továbbra is az hajtja, hogy minden nap jobb legyen, mint előzőleg.

A lap szerint Lopez azért is dolgozik ilyen keményen, mert azt szeretné, ha a műsorát Las Vegas egyik legnagyobb dobásának tartanák.

A bennfentes szerint most a fellépés körül forog minden, Jennifer pedig azt akarja megmutatni, hogy a Colosseumban tartott, hagyományosabb nagykoncert továbbra is hatalmas tömegeket vonz.

A fellépéseken vendégsztárok is feltűnnek majd, több meglepetésnévvel készülnek. Ja Rule decemberben már színpadra lépett Lopez egyik vegasi koncertjén. Az énekesnő közben új dallal is jelentkezik: ezen a héten érkezik a Save Me Tonight, miközben márciusban minden hétvégén színpadra áll Las Vegasban.

A világsztár ismét bebizonyította, hogy a hétköznapi pillanatokban is magabiztos stílusérzékkel jelenik meg. Jennifer Lopez fiával együtt mutatkozott Beverly Hillsben, ahol letisztult, mégis feltűnő összeállításával hívta fel magára a figyelmet.

 

