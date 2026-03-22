Rendkívüli

Itt a vége! Trump 48 órán belül totális csapással fenyegeti Iránt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Jessie J

Kórházba került a híres énekesnő – komoly sérülést szenvedett

Egy váratlan incidens miatt kórházba került a világsztár. Jessie J egy fájdalmas balesetet követően szorult MRI-vizsgálatra, miután úton volt egy koncertre.
Jessie J ismét egészségi állapota miatt került a figyelem középpontjába, miután egy szerencsétlen baleset következtében fejsérülést és nyaksérülést szenvedett. Az énekesnő egy autóba beszállva ütötte be a fejét, ami után azonnal kórházba vitték. Jessie J balesetének híre gyorsan elterjedt, különösen annak fényében, hogy az előadó nemrég mellrák miatt is műtéteken esett át – tájékoztat a Mirror.

Jessie J fejsérülést szenvedett egy koncertre tartva
Fotó: Aaron J. Thornton/Getty Images for iHeartRadio/AFP
Fotó: AARON J. THORNTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért került kórházba Jessie J?

Jessie J kórházba kerülésének oka egy hirtelen bekövetkezett baleset volt. Az énekesnő egy autóba szállt be, amikor beütötte fejét a jármű tetejébe. Az ütés olyan erős volt, hogy egy ideig attól tartott, komolyabb sérülést – akár nyaktörést – szenvedett. A biztonság kedvéért azonnal orvosi vizsgálatra vitték.

Milyen vizsgálatot végeztek Jessie J-n?

Az orvosok MRI-vizsgálatot végeztek, hogy kizárják a súlyosabb sérüléseket. Az MRI segítségével pontos képet kaptak arról, hogy történt-e komolyabb károsodás a nyak vagy a gerinc területén. A vizsgálat után kiderült, hogy bár nincs törés, a fejsérülés és a nyaksérülés fájdalmas következményekkel járt.

Milyen betegségen esett át korábban Jessie J?

Jessie J egészségi állapota az elmúlt időszakban többször is aggodalomra adott okot. Az énekesnőnél korai stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, amely miatt műtéten esett át, és eltávolították az egyik mellét. Később egy második műtétre is szükség volt, ami miatt több fellépését el kellett halasztania.

Elhalasztja-e koncertjeit Jessie J?

A jelenlegi információk szerint Jessie J nem mondott le azonnal a fellépéséről a baleset után sem. Bár komoly fájdalmakról számolt be, úgy döntött, fájdalomcsillapítókkal folytatja a munkát. Ugyanakkor nem kizárt, hogy állapota miatt a jövőben módosítania kell a koncertnaptárát.

 

