Ledobta a textilt a jóképű színész, olyat mutatott, amit eddig soha

Az egykori Full House sztár, John Stamos ismét a figyelem középpontjába került, miután megmutatta első tetoválását. A 62 éves színész nemcsak külsejével, hanem gondolkodásmódjával is változást jelez: úgy tűnik, egy merészebb, művészileg kockázatosabb időszakba lépett, amelyben a kreatív szabadság és az önkifejezés kerül előtérbe - tájékoztat a Page Six.

John Stamos az SXSW rendezvényén, Austinban, 2026 márciusában

Miért csináltatta meg első tetoválását John Stamos?

A színész elmondása szerint a döntés nem hirtelen jött. Inspirációját részben a The Beach Boys művészi filozófiája adta, amely a szabadságot és a kreatív irányba vetett hitet szimbolizálja. Stamos úgy érzi, karrierje egy új szakaszába lépett, ahol már nem fél nagyobb kockázatokat vállalni. A tetoválás számára egyfajta emlékeztető: maradjon nyitott, bátor, és bízzon abban az úton, amerre a művészet vezeti.

Milyen tetoválást csináltatott John Stamos?

A színész egy indián lovast ábrázoló motívumot választott, amely az ég felé tekint. A kép az úgynevezett „Appeal to the Great Spirit” szimbólumhoz kapcsolódik, amelyet a The Beach Boys is használt korábban.

Ez a tetoválás nemcsak vizuálisan látványos, hanem mélyebb jelentéssel is bír: a magasabb rendű inspirációba vetett hitet és az alkotói szabadságot jelképezi.

Hogyan reagáltak a rajongók John Stamos tetoválására?

A közösségi médiában szinte azonnal elárasztották a kommentek a bejegyzést. Sokan dicsérték a színészt, egyesek „rocksztárnak”, mások pedig „baddie”-nek nevezték. Volt, aki meglepődött a merész döntésen, míg mások szerint kifejezetten jól áll neki az új megjelenés. Többen humorosan reagáltak, például arra számítottak, hogy inkább Elvis-tetoválást választ – utalva a Uncle Jesse karakterére és Elvis Presley iránti rajongására.

Milyen új filmben szerepel John Stamos?

A színész a „Drag” című, Danny DeVito által jegyzett horrorfilmben vállalt szerepet, amely eltér a korábbi, könnyedebb karaktereitől. Stamos szerint ez az egyik legsötétebb és legszokatlanabb szerepe eddig. Emellett feltűnik a The Hunting Wives második évadában is, amely szintén komolyabb hangvételt képvisel. A színész célja, hogy kilépjen a megszokott szerepköréből, és új oldalát mutassa meg.