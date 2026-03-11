Hírlevél
diéta

Fogyás után visszatérnek a kilók? Ez lehet a jojó-effektus oka

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
Sokan tapasztalják, hogy egy sikeres fogyókúra után a leadott kilók idővel visszatérnek. A szakértők szerint a jojó-effektus hátterében nemcsak életmódbeli tényezők, hanem a zsírsejtek „emlékezete” is állhat.
diéta

Egy új kutatás szerint a jojó-effektus oka részben az lehet, hogy a zsírsejtek megőrzik korábbi állapotuk „emlékét”. Német és svájci kutatók arra jutottak, hogy a zsírsejtekben olyan epigenetikai mintázatok maradhatnak fenn, amelyek később is elősegíthetik a súlygyarapodást, még akkor is, ha valaki jelentős fogyást ért el.

Jojó-effektus: ezért hízhat vissza gyorsan a fogyás után
Fotó: Diana Polekhina / Unsplash

A zsírsejtek nem tűnnek el fogyás után

A szakértők régóta tudják, hogy a fogyás során a zsírsejtek nem szűnnek meg, csupán összezsugorodnak. 

Olyanok, mint a levegőjét vesztett lufik: a bennük tárolt zsír eltűnik, de a sejtek megmaradnak.

Ez azt jelenti, hogy később viszonylag könnyen újra feltöltődhetnek zsírral, ami hozzájárulhat a túlsúly visszatéréséhez.

Fogyás után visszatérnek a kilók?
Fotó: Joachim Schnürle / Unsplash

A jojó-effektus mögött genetikai folyamatok állhatnak

A kutatás során 20 elhízott ember zsírsejtjeit vizsgálták meg gyomorszűkítő műtét előtt és két évvel azután. 

A résztvevők átlagosan testsúlyuk körülbelül negyedét veszítették el.

A kutatók ezután összehasonlították az eredményeket 18 normál testsúlyú ember sejtjeivel. A vizsgálat azt mutatta, hogy bizonyos gének aktivitása még a jelentős fogyás után is eltérő maradt. Ezek között olyan gének is voltak, amelyek az energiafelhasználást, a zsír raktározását és az új zsírsejtek képződését szabályozzák.

A zsírsejtek „emlékezete” okozhatja a jojó-effektust
Fotó: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

A jojó-effektus akár erősödhet is több diéta után

Egy állatkísérlet további érdekes eredményeket hozott. Azok az egerek, amelyek többször is átestek hízás–fogyás ciklusokon, később gyorsabban híztak vissza, mint azok, amelyek először találkoztak ilyen változással. A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy a jojó-effektus idővel erősebbé válhat.

A szakértők szerint az is fontos tényező, hogy a zsírsejtek meglehetősen hosszú életűek: 

átlagosan akár tíz évig is fennmaradhatnak a szervezetben.

A kutatás a Focus Online oldalán jelent meg. 

