Olyan felvétel készült Justin Timberlake-ről, amit nem akar, hogy bárki lásson

Justin Timberlake neve 2024-ben került a hírekbe, amikor a New York állambeli Sag Harborban ittas vezetés miatt állították meg. A letartóztatás 2024 nyarán történt, az ügy pedig később vádalkuval zárult. A mostani bírósági per célja, hogy megakadályozza a rendőrségi testkamera teljes felvételének nyilvánosságra hozatalát - tájékoztat az AP News.

Justin Timberlake a 68. Grammy-gálához kapcsolódó Recording Academy Honors eseményen Los Angelesben, 2026. január 29-én

Fotó: LEON BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért perel Justin Timberlake?

A kereset szerint az énekes attól tart, hogy a rendőrségi testkamera-felvétel közzététele súlyosan sértené a magánéletét. Ügyvédei azzal érvelnek, hogy a videó „intim, személyes és érzékeny részleteket” tartalmaz, beleértve fizikai állapotát, beszédét és viselkedését a helyszíni józansági vizsgálat során. A

bírósági perben arra hivatkoznak, hogy a felvétel nyilvánosságra kerülése helyrehozhatatlan reputációs kárt okozhatna, valamint gúny és zaklatás célpontjává tehetné az előadót.

A hatóságok ugyanakkor jelezték, hogy a közérdekű adatigénylések miatt a felvétel bizonyos részeit – szükséges kitakarásokkal – kiadhatják.

Mi történt Justin Timberlake 2024-es letartóztatásakor?

A letartóztatás 2024 júniusában történt Sag Harbor központjában. A rendőrség közlése szerint a jármű nem állt meg egy stoptáblánál, majd átlépte a sávhatárt.

A helyszínen józansági teszteket végeztek, amelyeket a rendőrségi testkamera rögzített. A felvétel a megállítástól kezdve a kihallgatáson át egészen az őrizetbe vételig dokumentálja az eseményeket.

