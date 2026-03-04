Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Justin Timberlake

Olyan felvétel készült Justin Timberlake-ről, amit nem akar, hogy bárki lásson

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világhírű popsztár jogi lépéseket tett, hogy megakadályozza egy róla készült hatósági felvétel nyilvánosságra hozatalát. Justin Timberlake azért fordult bírósághoz, hogy ne hozzák nyilvánosságra a 2024-es ittas vezetési intézkedés során rögzített rendőrségi testkamerás felvételeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Justin Timberlakeperittas vezetés

Justin Timberlake neve 2024-ben került a hírekbe, amikor a New York állambeli Sag Harborban ittas vezetés miatt állították meg. A letartóztatás 2024 nyarán történt, az ügy pedig később vádalkuval zárult. A mostani bírósági per célja, hogy megakadályozza a rendőrségi testkamera teljes felvételének nyilvánosságra hozatalát - tájékoztat az AP News.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 29: Justin Timberlake attends the 2026 Recording Academy Honors presented by The Black Music Collective during the 68th GRAMMY Awards on January 29, 2026 in Los Angeles, California. Leon Bennett/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by Leon Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Justin Timberlake a 68. Grammy-gálához kapcsolódó Recording Academy Honors eseményen Los Angelesben, 2026. január 29-én
Fotó: LEON BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért perel Justin Timberlake? 

A kereset szerint az énekes attól tart, hogy a rendőrségi testkamera-felvétel közzététele súlyosan sértené a magánéletét. Ügyvédei azzal érvelnek, hogy a videó „intim, személyes és érzékeny részleteket” tartalmaz, beleértve fizikai állapotát, beszédét és viselkedését a helyszíni józansági vizsgálat során. A

 bírósági perben arra hivatkoznak, hogy a felvétel nyilvánosságra kerülése helyrehozhatatlan reputációs kárt okozhatna, valamint gúny és zaklatás célpontjává tehetné az előadót. 

A hatóságok ugyanakkor jelezték, hogy a közérdekű adatigénylések miatt a felvétel bizonyos részeit – szükséges kitakarásokkal – kiadhatják.

Mi történt Justin Timberlake 2024-es letartóztatásakor?

A letartóztatás 2024 júniusában történt Sag Harbor központjában. A rendőrség közlése szerint a jármű nem állt meg egy stoptáblánál, majd átlépte a sávhatárt. 

A helyszínen józansági teszteket végeztek, amelyeket a rendőrségi testkamera rögzített. A felvétel a megállítástól kezdve a kihallgatáson át egészen az őrizetbe vételig dokumentálja az eseményeket. 

Súlyos betegséggel küzd a népszerű énekes

A világsztár Lyme-kórral küzd, és most először nyíltan beszélt arról, hogyan hat rá a betegség, amely fellépései alatt is komoly tüneteket okozott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!