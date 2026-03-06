Részeg álkalauz balhézott a vonaton: brutális, mit tett egy rendőrrel

A 26 éves férfi egy 29 éves utashoz lépett oda, és jegyet követelt tőle, mintha hivatalos kalauz lenne. Az utas azonban gyorsan rájött, hogy átverésről van szó, és megtagadta a jegy felmutatását. A helyzet gyorsan elfajult. A két férfi között dulakodás alakult ki, és az utas ellökte a hamis ellenőrt, aki a földre esett. A meglepő fordulat ezután következett: a részeg férfi ugyanis maga hívta ki a rendőröket a mozdonyvezetőn keresztül, számolt be az esetről a Bild.

A részeg „kalauz” a vonaton randalírozott, majd a kiérkező rendőrökkel is összetűzésbe keveredett – Fotó: pexels.com / illusztráció

Amikor a rendőrök megérkeztek, a férfi hátfájásra panaszkodott, ezért mentőt hívtak hozzá. A mentősök ki is érkeztek, de a férfi nem volt hajlandó beszállni a járműbe. Ehelyett teljesen váratlan dolgot tett: lefeküdt a mentőautó elé az úttestre.

Arcon rúgta a rendőrt a részeg „kalauz”

Az egyik rendőr lehajolt hozzá, hogy felállítsa – ekkor történt a támadás. A férfi hirtelen arcon rúgta a rendőrt, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. A támadót ezután megbilincselték, és végül egy kórházba szállították.

A férfi azonban még ekkor sem nyugodott meg. A hatóságok szerint többször megpróbált megszökni, közben pedig szidalmazta és fenyegette a rendőröket. A későbbi alkoholszonda körülbelül két ezrelékes véralkoholszintet mutatott ki.

Nem először került bajba

A hatóságok szerint a 26 éves férfi nem ismeretlen a rendőrség előtt: korábban már több erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény miatt is volt dolga a hatóságokkal. Az eset után végül pszichiátriai intézetbe szállították.

