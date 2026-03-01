Tényleg a férfiak esznek többet? Most kiderült az igazság!

A felnőttek napi energiaigénye átlagosan körülbelül 2000 kalória a nők, és 2500 kalória a férfiak esetében. Ezek azonban csupán átlagértékek: az egyéni szükségletek jelentősen eltérhetnek életkor, testösszetétel, fizikai aktivitás és életmód alapján.

Kalória: tényleg több energiára van szükségük a férfiaknak, mint a nőknek?

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Kalória és anyagcsere: miért számít a testösszetétel?

Az egyik fő ok, amiért a férfiak általában több kalóriát égetnek el, a magasabb nyugalmi anyagcseréjük. Ennek hátterében az áll, hogy átlagosan több izomtömeggel rendelkeznek, márpedig az izom több energiát használ fel, mint a zsír, még teljes nyugalomban is. Ez nem elsősorban az edzés vagy az étrend következménye, hanem hormonális különbségeké:

a tesztoszteron elősegíti az izomnövekedést.

Több izom, magasabb kalóriaigény

Fotó: Hamed Mohtashami pouya / Unsplash

Nem mindig a férfi eszik többet

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kalóriaigény nem kizárólag a nemtől függ. Egy izmosabb, aktívabb nőnek akár magasabb energiaigénye is lehet, mint egy kevésbé aktív férfinak. A rendszeres testmozgás, a fizikai munka és az izomtömeg aránya mind jelentősen befolyásolja, mennyi energiára van szüksége a szervezetnek.

Nem feltétlen a férfiak esznek többet

Fotó: Fotos / Unsplash

Kalóriaszükséglet: A fogyókúra hatása az energiaigényre

A hosszú távú, drasztikus kalóriamegvonás csökkentheti az alapanyagcserét, vagyis a szervezet kevesebb energiával is „beéri”. Ez megnehezítheti a fogyást, és azt is befolyásolhatja, mennyi kalória szükséges a testsúly megtartásához.

Ha fogyókúrába kezdünk, csökken az energiaszintünk

Fotó: i yunmai / Unsplash

A szakértők szerint, ha valaki bizonytalan a saját energiaigényével kapcsolatban, érdemes hiteles egészségügyi útmutatókat vagy szakember tanácsát igénybe venni, hiszen a kalóriabevitel akkor működik jól, ha az egyéni igényekhez igazodik.

Cikkünk a The Guardian publikációja alapján készült.

