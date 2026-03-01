Tényleg a férfiak esznek többet? Most kiderült az igazság!

A felnőttek napi energiaigénye átlagosan körülbelül 2000 kalória a nők, és 2500 kalória a férfiak esetében. Ezek azonban csupán átlagértékek: az egyéni szükségletek jelentősen eltérhetnek életkor, testösszetétel, fizikai aktivitás és életmód alapján.
Kalória és anyagcsere: miért számít a testösszetétel?
Az egyik fő ok, amiért a férfiak általában több kalóriát égetnek el, a magasabb nyugalmi anyagcseréjük. Ennek hátterében az áll, hogy átlagosan több izomtömeggel rendelkeznek, márpedig az izom több energiát használ fel, mint a zsír, még teljes nyugalomban is. Ez nem elsősorban az edzés vagy az étrend következménye, hanem hormonális különbségeké:
a tesztoszteron elősegíti az izomnövekedést.
Nem mindig a férfi eszik többet
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kalóriaigény nem kizárólag a nemtől függ. Egy izmosabb, aktívabb nőnek akár magasabb energiaigénye is lehet, mint egy kevésbé aktív férfinak. A rendszeres testmozgás, a fizikai munka és az izomtömeg aránya mind jelentősen befolyásolja, mennyi energiára van szüksége a szervezetnek.
Kalóriaszükséglet: A fogyókúra hatása az energiaigényre
A hosszú távú, drasztikus kalóriamegvonás csökkentheti az alapanyagcserét, vagyis a szervezet kevesebb energiával is „beéri”. Ez megnehezítheti a fogyást, és azt is befolyásolhatja, mennyi kalória szükséges a testsúly megtartásához.
A szakértők szerint, ha valaki bizonytalan a saját energiaigényével kapcsolatban, érdemes hiteles egészségügyi útmutatókat vagy szakember tanácsát igénybe venni, hiszen a kalóriabevitel akkor működik jól, ha az egyéni igényekhez igazodik.
Cikkünk a The Guardian publikációja alapján készült.
