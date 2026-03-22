Nem minden esetben hatásos a kalóriaszámolás - mutatjuk mire kell figyelni

A kalóriaszámolás hosszú ideje a fogyókúrák alapja, mégis egyre több szakértő állítja, hogy önmagában nem elegendő az egészséges fogyás eléréséhez. Az, hogy mit eszünk, mikor eszünk, milyen gyorsan és hogyan dolgozza fel a szervezetünk az ételt, mind hatással van az anyagcserére. A mikrobiom, vagyis a bélflóra összetétele szintén kulcsszerepet játszik abban, hogy ugyanaz az étel különböző embereknél eltérő hatást vált ki - tájékoztat a BBC.

A kalóriaszámolás mellett az étkezési szokások is számítanak

Fotó: Unsplash

Miért nem működik a kalóriaszámolás?

A kalóriák nem egyformák, mert a szervezet nem minden ételt dolgoz fel ugyanúgy. Az anyagcsere sebessége, a hormonális válaszok és a bélflóra összetétele mind befolyásolják, mennyi energiát hasznosítunk. Ezért fordulhat elő, hogy két ember ugyanazt eszi, mégis eltérő módon hízik vagy fogy.

Hogyan lehet fogyni kalóriaszámolás nélkül?

A fogyás kalóriaszámolás nélkül is elérhető, ha a hangsúlyt a tudatos táplálkozásra helyezzük. Fontos a természetes, kevésbé feldolgozott ételek fogyasztása, az étkezési szokások átalakítása és az étkezések időzítése. Az is segíthet, ha figyelünk a testünk jelzéseire, például a jóllakottság érzésére.

Mikor érdemes enni?

A kutatások szerint az étkezések időzítése jelentősen befolyásolja az anyagcserét. A nap korábbi szakaszában elfogyasztott nagyobb mennyiségű étel segítheti az egészséges fogyást. Emellett az is előnyös lehet, ha rövidebb időablakban étkezünk, és kerüljük a késő esti nassolást, amely negatívan hat a vércukorszintre.

Mik a lassú evés előnyei?

segíti a jóllakottság érzésének kialakulását

csökkenti a túlevés esélyét

stabilabb vércukorszintet eredményez

javítja az emésztést

hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosít

támogatja a hormonális egyensúlyt

Hogyan hat a rágás a kalóriafelszívódásra?

Az étel alapos megrágása növeli a kalóriafelszívódás mértékét, mivel a tápanyagok könnyebben hozzáférhetővé válnak a szervezet számára. Ha viszont kevésbé rágjuk meg az ételt, a szervezet kevesebb energiát nyerhet ki belőle. Ez különösen igaz például a magvak esetében, ahol az étel szerkezete jelentősen befolyásolja a felszívódást.