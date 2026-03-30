Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

kannabisz

Sokkoló eredményre jutottak a kannabisz hosszú távú hatásairól

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint nem olyan ártalmatlan ez a könnyű drognak mondott kábítószer, mint sokan gondolják. A kannabisz hosszú távú használata megváltoztathatja az agy szerkezetét, és komoly hatással lehet a mindennapi működésre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kannabiszkutatásagy

A spanyol Fidmag Germanes Hospitalàries Research Foundation kutatói arra jutottak, hogy a tartós kannabiszhasználat összefügghet az agy frontális kérgének elvékonyodásával, írja a Daily Mail.

A friss kutatás szerint a rendszeres kannabiszhasználók frontális agykérge elvékonyodik (A képen a veszélyes kábítószer, a marihuána látható)  Fotó: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Ez a terület felel többek között:

  • a tervezésért
  • a döntéshozatalért
  • a munkamemóriáért.

Magyarul: pont azokért a képességekért, amelyekre mindennap szükségünk van.

„Lehet, hogy működik – csak sokkal nehezebben”

A kutatás vezetője, Ana Aquino-Servin szerint a rendszeres használók esetében nem feltétlen az a probléma, hogy nem tudnak elvégezni feladatokat — hanem az, hogy az agyuknak jóval többet kell dolgoznia ugyanazért az eredményért.

Ez többek között azt eredményezheti, hogy:

  • csökken a motiváció
  • nehezebbé válik az összetett feladatok elindítása
  • romlik a hatékonyság.

A kannabisz rendszeres használóinál vékonyabb volt az agykéreg

A tanulmányt a European Congress of Psychiatry konferencián mutatták be. 46 felnőttet vizsgáltak, akik átlagosan 10 éve használtak kannabiszt, közülük sokan legalább 5 éven át napi szinten fogyasztották. Őket MRI-vizsgálatokkal hasonlították össze olyanokkal, akik alig használták a szert. Az eredmény: 

a rendszeres használóknál kimutathatóan vékonyabb volt az agy egy része.

A kutatók szerint a jelenség egyik oka az lehet, hogy az agy ezen területén sok az úgynevezett CB1 receptor, amelyekhez a kannabisz fő pszichoaktív anyaga kötődik – ez okozza a „betépés” érzését. Ez viszont hosszú távon megváltoztathatja az agy működését.

Összegzés: nem biztos, hogy „ártalmatlan”

A tanulmány kimondja, hogy a hosszú távú, rendszeres használat komoly hatással lehet az agyra. És ami talán a legfontosabb: lehet, hogy nem azonnal látszik, de a mindennapi teljesítményben és motivációban mégis megjelenik.

A kannabisz hatása sokkal súlyosabb, mint hitték

Egy új amerikai kutatás szerint a „fű”-ben található THC hatása messze túlmutathat az egyszerű feledékenységen. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a memória működése több különböző módon is megváltozhat kannabisz hatására: a mindennapi döntésekre és az emlékekre is hatással lehet.

Mindenki azt hitte, nem okoz függőséget ez a szer – most kiderült, hogy mégis

Általános tévhit, hogy a marihuána használata nem okoz dependenciát. A rendszeres vagy túlzott használat azonban igenis képes függőséget okozni.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!