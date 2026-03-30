Sokkoló eredményre jutottak a kannabisz hosszú távú hatásairól

A spanyol Fidmag Germanes Hospitalàries Research Foundation kutatói arra jutottak, hogy a tartós kannabiszhasználat összefügghet az agy frontális kérgének elvékonyodásával, írja a Daily Mail.
Ez a terület felel többek között:
- a tervezésért
- a döntéshozatalért
- a munkamemóriáért.
Magyarul: pont azokért a képességekért, amelyekre mindennap szükségünk van.
„Lehet, hogy működik – csak sokkal nehezebben”
A kutatás vezetője, Ana Aquino-Servin szerint a rendszeres használók esetében nem feltétlen az a probléma, hogy nem tudnak elvégezni feladatokat — hanem az, hogy az agyuknak jóval többet kell dolgoznia ugyanazért az eredményért.
Ez többek között azt eredményezheti, hogy:
- csökken a motiváció
- nehezebbé válik az összetett feladatok elindítása
- romlik a hatékonyság.
A kannabisz rendszeres használóinál vékonyabb volt az agykéreg
A tanulmányt a European Congress of Psychiatry konferencián mutatták be. 46 felnőttet vizsgáltak, akik átlagosan 10 éve használtak kannabiszt, közülük sokan legalább 5 éven át napi szinten fogyasztották. Őket MRI-vizsgálatokkal hasonlították össze olyanokkal, akik alig használták a szert. Az eredmény:
a rendszeres használóknál kimutathatóan vékonyabb volt az agy egy része.
A kutatók szerint a jelenség egyik oka az lehet, hogy az agy ezen területén sok az úgynevezett CB1 receptor, amelyekhez a kannabisz fő pszichoaktív anyaga kötődik – ez okozza a „betépés” érzését. Ez viszont hosszú távon megváltoztathatja az agy működését.
Összegzés: nem biztos, hogy „ártalmatlan”
A tanulmány kimondja, hogy a hosszú távú, rendszeres használat komoly hatással lehet az agyra. És ami talán a legfontosabb: lehet, hogy nem azonnal látszik, de a mindennapi teljesítményben és motivációban mégis megjelenik.
A kannabisz hatása sokkal súlyosabb, mint hitték
Egy új amerikai kutatás szerint a „fű”-ben található THC hatása messze túlmutathat az egyszerű feledékenységen. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a memória működése több különböző módon is megváltozhat kannabisz hatására: a mindennapi döntésekre és az emlékekre is hatással lehet.
Mindenki azt hitte, nem okoz függőséget ez a szer – most kiderült, hogy mégis
Általános tévhit, hogy a marihuána használata nem okoz dependenciát. A rendszeres vagy túlzott használat azonban igenis képes függőséget okozni.