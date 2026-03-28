Kanye West lerántotta a leplet házasságáról – erre senki nem számított

Kanye West új albuma, a Bully nem csupán zenei projekt, hanem egyfajta személyes önvallomás is. A rapper a dalokban kapcsolatáról is beszél, miközben a szövegekben visszaköszönnek korábbi botrányai és antiszemita kijelentéseinek következményei is - tájékoztat a The Sun.

Kanye West és Bianca Censori kapcsolata a dalokban is visszaköszön

Miről szól Kanye West új albuma?

A Bully című album központi témája Kanye West magánélete és belső konfliktusai. A dalokban hangsúlyosan jelenik meg a kapcsolati hullámzás, a bűntudat és az önigazolás. A Highs And Lows című szám például konkrétan a házasság nehézségeiről szól, míg más dalokban agresszívabb, provokatívabb hangvétel jelenik meg.

Mit mond Kanye West kapcsolatáról?

A rapper a dalszövegekben elismeri, hogy kapcsolatában komoly problémák voltak, és azt is, hogy sok nehézséget okozott partnerének. Ugyanakkor azt állítja, hogy a szakítás ellenére végül újra egymásra találtak, és kapcsolatuk továbbra is fennmaradt.

Miért nem jelent meg a Kanye West Bully albuma?

Bár a Bully albumot több hallgatási eseményen már bemutatták, hivatalosan még nem került fel a streaming platformokra. Ennek egyik oka lehet a szerzői jogi problémák, mivel több dal esetében engedély nélküli mintavételezés gyanúja merült fel. Emellett az előadó körüli botrányok is befolyásolhatják a megjelenést.

Kiknek a dalait használta fel Kanye West az új albumán?

Az album több ismert előadó műveiből merít. A hírek szerint Kanye West felhasználta például a Black Sabbath egyik dalát, ami korábban konfliktust okozott Ozzy Osbourne-ék és közte. Emellett a The Supremes és a The Carpenters dalai is visszaköszönnek az új számokban, ami újabb vitákat generálhat.