Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

Kanye West

Kanye West lerántotta a leplet házasságáról – erre senki nem számított

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy új album bemutatása ismét reflektorfénybe helyezte a rapper körüli történéseket és a magánéletét övező kérdéseket. Kanye West ezúttal nemcsak új zenékkel jelentkezett, hanem olyan személyes utalásokat is tett a dalokban, amelyek újabb értelmezésekre adnak okot.
Kanye WestBianca Censoriúj album

Kanye West új albuma, a Bully nem csupán zenei projekt, hanem egyfajta személyes önvallomás is. A rapper a dalokban kapcsolatáról is beszél, miközben a szövegekben visszaköszönnek korábbi botrányai és antiszemita kijelentéseinek következményei is - tájékoztat a The Sun.

Kanye West és Bianca Censori kapcsolata a dalokban is visszaköszön
Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miről szól Kanye West új albuma?

A Bully című album központi témája Kanye West magánélete és belső konfliktusai. A dalokban hangsúlyosan jelenik meg a kapcsolati hullámzás, a bűntudat és az önigazolás. A Highs And Lows című szám például konkrétan a házasság nehézségeiről szól, míg más dalokban agresszívabb, provokatívabb hangvétel jelenik meg.

Mit mond Kanye West kapcsolatáról?

A rapper a dalszövegekben elismeri, hogy kapcsolatában komoly problémák voltak, és azt is, hogy sok nehézséget okozott partnerének. Ugyanakkor azt állítja, hogy a szakítás ellenére végül újra egymásra találtak, és kapcsolatuk továbbra is fennmaradt.

Miért nem jelent meg a Kanye West Bully albuma?

Bár a Bully albumot több hallgatási eseményen már bemutatták, hivatalosan még nem került fel a streaming platformokra. Ennek egyik oka lehet a szerzői jogi problémák, mivel több dal esetében engedély nélküli mintavételezés gyanúja merült fel. Emellett az előadó körüli botrányok is befolyásolhatják a megjelenést.

Kiknek a dalait használta fel Kanye West az új albumán?

Az album több ismert előadó műveiből merít. A hírek szerint Kanye West felhasználta például a Black Sabbath egyik dalát, ami korábban konfliktust okozott Ozzy Osbourne-ék és közte. Emellett a The Supremes és a The Carpenters dalai is visszaköszönnek az új számokban, ami újabb vitákat generálhat.

Hová tűnt az extravagáns nő? – Kanye West feleségére rá sem lehet ismerni

Szinte rá sem lehetett ismerni az amerikai rapper, Kanye West feleségére. Bianca Censori egy Los Angeles-i bíróságra érkezett, ahol a férje ellen indított több tízmillió dolláros perben kell tanúskodnia. Az ausztrál modell és építész szokatlanul visszafogott öltözékben jelent meg, ami éles ellentétben áll korábbi, sokszor botrányt kavaró megjelenéseivel.

Meztelenkedett egy moziban – Bianca Censori újabb botrányt robbantott

Bianca Censori ismét magára vonta a figyelmet egy meghökkentő megjelenéssel. A Bianca Censori név ezúttal azért került a címlapokra, mert Kanye West oldalán gyakorlatilag nadrág nélkül jelent meg egy nyilvános mozirandin Kaliforniában.

 

