Csak Ukrajna kapitulációjával érhet véget a háború – állítja az orosz külügy szóvivője

A szóvivő az Orosz Hadsereg Központi Házában tartott találkozón különleges hadműveletben részt vevő katonákkal beszélt. Szerinte az ukrán-orosz konfliktus lezárása elkerülhetetlenül egy hivatalos megállapodáshoz vezet, aminek akár az ukránok kapituláció is lehet, írja az orosz hírügynökség, a tass.com.

Minden konfliktus megállapodással ér véget. Nemzetközi konfliktusok esetében ez bevett gyakorlat – például kapituláció formájában

– hangsúlyozta Marija Zaharova.

Ha kapituláció lesz, ha nem, az egyezményt hivatalos formában rögzítik

A szóvivő szerint a folyamat világos: a felek megállapodnak, aláírják az egyezményt, majd végrehajtják és hivatalosan is rögzítik azt.

A megállapodást aláírják, végrehajtják és hitelesítik – ez jelenti a felek közös döntését a konfliktus lezárásáról

– magyarázta Zaharova, aki szerint Moszkva értelmezésében ez jelentené a háború végét – még ha ez Ukrajna számára súlyos feltételekkel is járna.

Kemény vádakat fogalmazott meg a Nyugattal szemben is

Zaharova nem kímélte a nyugati országokat sem. Azt állította, hogy a korábbi tárgyalási kísérletek kudarcot vallottak.

Tárgyalni abban a reményben, hogy majd észhez térnek és lelkiismeretesebbek lesznek – nos, ezt a módszert már kimerítettük

– emelte ki a szóvivő, aki úgy véli, ilyen körülmények között nem lehet valódi bizalomról beszélni, ráadásul amondó, hogy a nyugati országok még saját szövetségeseikkel és állampolgáraikkal szemben sem megbízhatóak.

Egyre távolabb a béke?

A nyilatkozat újabb jele annak, hogy a felek álláspontjai továbbra is rendkívül távol állnak egymástól. Miközben a nemzetközi közösség a diplomáciai megoldást sürgeti, Moszkva egyre határozottabban beszél olyan forgatókönyvről, amely Ukrajna számára súlyos engedményekkel – akár kapitulációval – járna. A kérdés már nemcsak az, mikor ér véget a háború – hanem az is, milyen feltételek mellett.

