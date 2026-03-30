Nem hiszi el, milyen félelmetes lényt húztak ki az óceánból – videó

Egy halászhajó február 18-án a Florida Keys térségében egy pennsylvaniai családdal közösen fogott ki egy elképesztő méretű kardhalat. A kapitány szerint öt órán át küzdöttek a hallal, mire végül sikerült a fedélzetre húzni – számolt be a Fox News.

Kardhalat fogtak ki az óceánból Florida partjainál Fotó: YouTube

Jose Rodriguez Jr., a floridai Cudjoe Key halászhajó kaptánya február 18-án egy elképesztő méretű kardhalat fogott ki a Florida Keys térségében egy pennsylvaniai családdal közösen.

A hal 480 fontos, vagyis nagyjából 218 kilogrammos volt, így az elmúlt évek egyik legnagyobb kardhalának számít a környéken.

A kapitány elmondta, hogy öt órán át küzdöttek a hallal, majd még fél órába telt, mire a hajó mellett annyira irányításuk alá vonták, hogy fel tudják húzni a fedélzetre.

A túra eredetileg egy szokványos horgásznapnak indult, a család a fiuk középiskolai ballagását ünnepelte. A kapitány szerint a Florida Keysben mindenki egy "500 fontos" kardhalról álmodik, de ilyen fogás csak nagyon ritkán jön össze.

A hatalmas hal tárolása is komoly gondot okozott, ezért a fedélzeten jégzsákokkal és törölközőkkel hűtötték, majd a filézést is a hajón végezték el.

