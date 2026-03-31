III. Károly király Amerikába utazik, a feszült helyzet ellenére

A Buckingham-palota keddi tájékoztatása szerint III. Károly király és Kamilla a brit kormány tanácsa alapján tesz látogatást az Egyesült Államokban. A hivatalos közlés szerint az út célja a két ország történelmi kapcsolatainak és a modern kétoldalú viszonynak a megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulóján.
Feszült helyzetben érkezik Károly király látogatása
Az utazásra ugyanakkor kiélezett brit–amerikai politikai feszültségek közepette kerül sor. A viszony azután romlott meg, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban,
és a hadműveletek első napjaiban a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.
Trump többször is bírálta a brit kormányfőt
Donald Trump emiatt több alkalommal is élesen bírálta Starmert, ami után Nagy-Britanniában felerősödtek azok a hangok, amelyek a király amerikai látogatásának lemondását sürgették.
A brit kormány ugyanakkor láthatóan az uralkodó bevonásával is igyekszik enyhíteni a két ország közötti feszültséget.
Ez is érdekelheti:
Trump háborús döntése sokkolta a világot – ezt mindenki megérzi
Donald Trump újabb fordulatot hozhat a közel-keleti konfliktusban: az amerikai elnök már a hadműveletek lezárását fontolgatja Irán ellen.
Döbbenetes antiszemita megjegyzéseket tettek a brit Zöldek
Rendkívül súlyos antiszemita botrány robbant ki a brit Zöld Párt berkein belül, miután kiszivárgott egy belső WhatsApp-csoport beszélgetése. A „Zöldek Palesztináért” nevű párton belüli csoport tagjai nyíltan zsidóellenes kijelentéseket és durva összeesküvés-elméleteket osztottak meg, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel a párt értékrendjével és belső ellenőrzésével és az antiszemitizmushoz való hozzáállásával kapcsolatban.