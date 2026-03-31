III. Károly király Amerikába utazik, a feszült helyzet ellenére

A Buckingham-palota keddi tájékoztatása szerint III. Károly király és Kamilla a brit kormány tanácsa alapján tesz látogatást az Egyesült Államokban. A hivatalos közlés szerint az út célja a két ország történelmi kapcsolatainak és a modern kétoldalú viszonynak a megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulóján.

III. Károly király gesztikulál, miközben Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal, akiket Kamilla brit királynő és Melania Trump amerikai first lady is őriz, miközben a Beating Retreat katonai ünnepséget nézik a windsori kastély keleti gyepén, Windsorban, 2025. szeptember 17-én, az amerikai elnök második állami látogatása során

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Feszült helyzetben érkezik Károly király látogatása

Az utazásra ugyanakkor kiélezett brit–amerikai politikai feszültségek közepette kerül sor. A viszony azután romlott meg, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban,

és a hadműveletek első napjaiban a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.

Trump többször is bírálta a brit kormányfőt

Donald Trump emiatt több alkalommal is élesen bírálta Starmert, ami után Nagy-Britanniában felerősödtek azok a hangok, amelyek a király amerikai látogatásának lemondását sürgették.

A brit kormány ugyanakkor láthatóan az uralkodó bevonásával is igyekszik enyhíteni a két ország közötti feszültséget.