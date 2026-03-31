III. Károly király Amerikába utazik, a feszült helyzet ellenére

Elutazik tervezett amerikai állami látogatására a brit uralkodó. III. Károly király és felesége, Kamilla áprilisban látogat az Egyesült Államokba Donald Trump amerikai elnök meghívására.
A Buckingham-palota keddi tájékoztatása szerint III. Károly király és Kamilla a brit kormány tanácsa alapján tesz látogatást az Egyesült Államokban. A hivatalos közlés szerint az út célja a két ország történelmi kapcsolatainak és a modern kétoldalú viszonynak a megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulóján.

III. Károly király gesztikulál, miközben Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal, akiket Kamilla brit királynő és Melania Trump amerikai first lady is őriz, miközben a Beating Retreat katonai ünnepséget nézik a windsori kastély keleti gyepén, Windsorban, 2025. szeptember 17-én, az amerikai elnök második állami látogatása során - (FILES) Britain's King Charles III (CL) gestures as he talks with US President Donald Trump (CR) flanked by Britain's Queen Camilla (L) and US First Lady Melania Trump (R) as they watch the Beating Retreat military ceremony on the East Lawn at Windsor Castle, in Windsor, on September 17, 2025, during the US president's second State Visit. King Charles III will visit the United States in late April, Buckingham Palace said March 31, 2026, despite some calls for the trip to be cancelled or delayed amid the Iran war. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Feszült helyzetben érkezik Károly király látogatása

Az utazásra ugyanakkor kiélezett brit–amerikai politikai feszültségek közepette kerül sor. A viszony azután romlott meg, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban, 

és a hadműveletek első napjaiban a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.

Trump többször is bírálta a brit kormányfőt

Donald Trump emiatt több alkalommal is élesen bírálta Starmert, ami után Nagy-Britanniában felerősödtek azok a hangok, amelyek a király amerikai látogatásának lemondását sürgették. 

A brit kormány ugyanakkor láthatóan az uralkodó bevonásával is igyekszik enyhíteni a két ország közötti feszültséget.

