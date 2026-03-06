22 évesen otthagyta a rendőrséget, most Ausztria legnagyobb bordélyházát vezeti

A fiatal nő karrierváltása elképesztő: korábban járőröző rendőrként dolgozott, most azonban a bécsi Saraya Club irányításában vállalt kulcsszerepet. A létesítmény hatalmas: mintegy 7000 négyzetméteren működik, és egyszerre akár 50 szexmunkás is dolgozhat benne, írja a Bild.
Rendőri egyenruhából a vörös lámpás negyedbe
Omari mindössze 18 évesen jelentkezett a rendőrséghez, majd a kétéves képzés után járőrszolgálatba került. A munkáról azonban hamar kiderült, hogy nem egészen olyan, mint amilyennek elképzelte.
Őszintén szólva jobbnak képzeltem a rendőri munkát
– mondta egy interjúban. A fiatal nő szerint a rengeteg túlóra és a megterhelő szolgálat miatt egyre inkább úgy érezte, hogy más irányba szeretne lépni.
Családi vállalkozás várta a karrierváltás után
A történet igazi csavarja azonban az, hogy a bordélyház világa nem teljesen idegen számára. A Saraya Club ügyvezetője ugyanis a saját édesapja, Fahim Omari. Így a karrierváltás részben visszatérés is a családi vállalkozáshoz. A 22 éves nő most a bordélyház működésének szervezéséért felel, többek között:
- a szexmunkások adminisztrációjáért,
- a bejelentések és engedélyek intézéséért,
- valamint a mindennapi működés koordinálásáért.
Omari szerint az új munkájának egyértelmű előnyei vannak.
Most például nem kell túlóráznom, és ha szabadságot szeretnék, sokkal gyorsabban és egyszerűbben meg tudom oldani
– magyarázta a fiatal nő.
Rendőri múltja a bordélyban is hasznos lehet
A fiatal menedzser úgy véli, hogy a rendőrségnél szerzett tapasztalatok kifejezetten jól jöhetnek a vörös lámpás iparágban.
A múltam miatt különösen fontos számomra, hogy ne legyen bűnözés a szexiparban
– hangsúlyozta.
A látványos pályamódosítás nem egyik napról a másikra született. Omari szerint hosszasan mérlegelte a döntést, mielőtt végleg otthagyta volna a rendőrséget. „Nagyon sokat gondolkodtam rajta, de most már örülök az új feladatomnak” – jelentette ki.
