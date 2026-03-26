Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

Kate Moss lányának eleredt a nyelve, kitálalt az anyjáról

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritka, személyes részleteket osztott meg édesanyjáról a fiatal modell. Kate Moss lánya (Lila Moss) arról is beszélt, milyen a kapcsolatuk a hétköznapokban. Elárulta, hogy a legendás gardróbba is belenéz, bár a legértékesebb darabokat elrejtik előle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kate MossLila Mossmodellsztár

Lila Moss ritkán beszél arról, milyen Kate Moss lányának lenni, most azonban több személyes részletet is elárult a British Vogue-nak. A 23 éves modell felidézte, hogy édesanyja 50. születésnapján ő csinált igazi bulihangulatot: újra és újra elénekelte Amy Winehouse Valerie című számát, és végül karaokehangulatot teremtett a párizsi Ritz egyik elegáns éttermében – írja a Daily Mail.

US model Kate Moss walks the runway during Victoria's Secret Fashion Show at Duggal Greenhouse at the Brooklyn Navy Yard in Brooklyn, New York on October 15, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Kate Moss Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Kate Moss és lánya Lila Moss

Kate Moss 2024 januárjában ünnepelte kerek évfordulóját a Laurent étteremben, ahol a vendégek fényűző fogásokat és különleges koktélokat kaptak. A Daily Mail szerint a szupermodell fekete csipkeruhában és szaténköpenyben érkezett, később pedig egy vintage Bob Mackie-kabátra váltott. Lila azt is elmondta, hogy bár édesanyja legendásan vad életet élt, az ő legnagyobb gyengéje ennél jóval hétköznapibb: lefekvés előtt TikTokot néz.

Lila Moss wearing Fendi FW26 RTW arrives at the 2026 Vanity Fair Oscar Party (98th Annual Academy Awards) Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) at 5905 Wilshire Blvd on March 15, 2026 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto)
Lila Moss Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Az interjúban szóba került Kate Moss híres gardróbja is. Lila bevallotta, hogy rendszeresen belenéz anyja ruhái közé, de Kate a valóban különleges darabokat gondosan elrejti előle. Ennek ellenére egy vintage Dior Bar dzsekihez már sikerült hozzájutnia. A fiatal modell arról is beszélt, hogy a legjobb ajándék, amit valaha adott édesanyjának, egy Jade Jagger-nyaklánc volt, színes, gravírozott medálokkal Kate 50. születésnapjára.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!