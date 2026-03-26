Kate Moss lányának eleredt a nyelve, kitálalt az anyjáról

Lila Moss ritkán beszél arról, milyen Kate Moss lányának lenni, most azonban több személyes részletet is elárult a British Vogue-nak. A 23 éves modell felidézte, hogy édesanyja 50. születésnapján ő csinált igazi bulihangulatot: újra és újra elénekelte Amy Winehouse Valerie című számát, és végül karaokehangulatot teremtett a párizsi Ritz egyik elegáns éttermében – írja a Daily Mail.

Kate Moss 2024 januárjában ünnepelte kerek évfordulóját a Laurent étteremben, ahol a vendégek fényűző fogásokat és különleges koktélokat kaptak. A Daily Mail szerint a szupermodell fekete csipkeruhában és szaténköpenyben érkezett, később pedig egy vintage Bob Mackie-kabátra váltott. Lila azt is elmondta, hogy bár édesanyja legendásan vad életet élt, az ő legnagyobb gyengéje ennél jóval hétköznapibb: lefekvés előtt TikTokot néz.

Az interjúban szóba került Kate Moss híres gardróbja is. Lila bevallotta, hogy rendszeresen belenéz anyja ruhái közé, de Kate a valóban különleges darabokat gondosan elrejti előle. Ennek ellenére egy vintage Dior Bar dzsekihez már sikerült hozzájutnia. A fiatal modell arról is beszélt, hogy a legjobb ajándék, amit valaha adott édesanyjának, egy Jade Jagger-nyaklánc volt, színes, gravírozott medálokkal Kate 50. születésnapjára.

Fülledt, erotikus képeken mutogatja magát Emily Ratajkowski

Egy új divatkampány jelent meg, amelyben ismert modellek szerepelnek. Emily Ratajkowski ezúttal egy merész, luxus hangulatú Gucci-fotózáson tűnt fel, amely gyorsan nagy figyelmet kapott.