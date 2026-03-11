Meglepő ítélet született: Katy Perry nagy vereséget szenvedett

Katy Perry számára kedvezőtlen döntést hozott az ausztrál legfelsőbb bíróság, miután kimondta, hogy Taylor „Katie Perry” nevű ruhamárkája nem sérti a törvényeket, és nem valószínű, hogy megtéveszti a vásárlókat – számolt be az Independent.

Fotó: TORBEN CHRISTENSEN / Ritzau Scanpix

Katy Perry indította a vitát

A tervező – aki születési nevén szintén Katie Perry – 2007-ben indította el divatmárkáját, majd 2008-ban levédette a nevet ruházati termékekre. A vita 2009-ben kezdődött, amikor Katy Perry ausztrál turnéjára készülve jogi úton próbálta megakadályozni a név használatát.

A konfliktus később bíróságra került, miután a popsztár turnéján „Katy Perry” feliratú ruhákat is árultak Ausztráliában. Taylor szerint ez sértette az ő védjegyét.

A legfelsőbb bíróság végül a tervezőnek adott igazat, kimondva, hogy a „Katie Perry” márkanév érvényes, és használata nem okoz megtévesztést a vásárlók körében.

