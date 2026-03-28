Katy Perry és párja nem finomkodott – ezt sokan nem mernék bevállalni

Katy Perry és párja, Justin Trudeau egy romantikus randevú során készített fotóval hívták fel magukra a figyelmet, amelyen játékosan utaltak korkülönbségükre. Az énekesnő Instagram-posztja nemcsak a kapcsolatuk hangulatát, hanem egy különös „biológiai életkor” teszt eredményét is megmutatta. A bejegyzés különösen annak fényében érdekes, hogy Perry nemrég zárta le hosszú kapcsolatát Orlando Bloommal - tájékoztat a Daily Mail.

Mikor jött össze Katy Perry és Justin Trudeau?

Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolatáról először 2025 júliusában jelentek meg hírek, amikor Montrealban együtt vacsoráztak. A pár 2025 végén tette hivatalossá kapcsolatát a közösségi médiában, azóta pedig egyre komolyabbnak tűnik szerelmük.

Mit posztolt Katy Perry a közös randevúról? Az énekesnő egy hangulatos vacsoráról készült fotót osztott meg, amelyen párjával együtt látható. A képhez egy elgondolkodtató kérdést írt: „Hány éves lennél, ha nem tudnád, hány éves vagy?”, ami azonnal felkeltette a rajongók figyelmét.

Mit jelent a „biológiai életkor” kvíz, amit Katy Perry kitöltött?

A „biológiai életkor” kvíz célja, hogy életmódbeli és egészségügyi tényezők alapján meghatározza, mennyire „fiatal” valaki valójában. A fotón Perry 33,1 éves eredményt mutatott, míg Justin Trudeau 43 éves értéket kapott, ami jóval alacsonyabb a tényleges életkoruknál.

Miért szakított Katy Perry Orlando Bloommal?

Katy Perry és Orlando Bloom közel kilenc évig alkottak egy párt, ebből hat évig jegyben jártak. A szakítás pontos okát nem részletezték, de a hírek szerint tavaly különváltak, és mindketten továbbléptek azóta.

Milyen kapcsolatban van Justin Trudeau a volt feleségével? Justin Trudeau hivatalosan még mindig házas Sophie Grégoire Trudeau-val, akitől 2023 augusztusában különvált. Kapcsolatuk jelenleg különélésen alapul, közösen nevelik három gyermeküket.