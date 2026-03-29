Hihetetlen, de igaz: ez a kávé milliókat ér

Brazília a világ legnagyobb kávétermelőjeként ismert, de most egy különleges fajta kávé került reflektorfénybe. A ritka Eugenioides kávé nemcsak alacsony koffeintartalmával és édes ízével tűnik ki, hanem árban is luxuscikknek számít: egy zsákért 16 500 eurót (kb. 7,1 millió forint) kérnek – írja a Focus.

Tényleg megéri az árát a ritka brazil kávé?

Luiz Paulo Dias Pereira Filho negyedik generációs kávétermesztő, aki az egyetlen ilyen ültetvényen termelt Eugenioides kávé értékesítésére koncentrál. A babok akár 50-szer magasabb árat érhetnek el, mint a hagyományos arabicák, mert genetikai módosításon nem estek át, és különleges gondoskodást igényelnek. A kávé keserűségmentes, koffeintartalma pedig a koffeinmentes kávéhoz hasonló, így rendkívül édes és könnyed aromájú.

2025-ben Pereira Filho három zsákot értékesített egyenként 14 900 euróért (kb. 6,4 millió forint), és a következő évben tíz zsák bevételét egymillió brazil realra tervezi, ami átszámítva 165 600 eurót (kb. 71,2 millió forint) jelent. A legnagyobb kereslet Németországból érkezik, amely 2025-ben a brazil kávé fő felvevőpiaca lett, összesen 5,4 millió 60 kg-os zsákot importálva.

Az extrém időjárás azonban egyre nagyobb fenyegetést jelent a brazil kávétermelésre: 2025-ben a termés 15–20 százalékkal csökkent.

A kevesebb hozam és a növekvő kereslet együttesen magyarázza, miért olyan magas a kávé ára. A ritka Eugenioides így nemcsak különleges ízélményt, hanem valódi luxusélményt is nyújt a fogyasztóknak.