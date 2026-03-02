Hírlevél
Kelly Osbourne

Ozzy Osbourne lánya kiborult: „Most már tényleg elég volt!”

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Kemény üzenetet küldött a testét kritizálóknak Ozzy Osbourne lánya. Kelly Osbourne azokra a beszólásokra reagált, amelyek a külsejével és a fogyásával kapcsolatban hangzottak el.
Kelly Osbourne Instagram-sztoriban fakadt ki: szerinte „különleges kegyetlenség” bántani valakit, aki nyilvánvalóan nehéz időszakon megy keresztül. Úgy fogalmazott, miközben gyászol, egyesek kételkednek a fájdalmában, pletykává silányítják a küzdelmeit, és hátat fordítanak neki, amikor a leginkább szüksége lenne szeretetre és támogatásra – számolt be a Variety

Kelly Osbourne – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto
Kelly Osbourne
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Kelly Osbourne keményen beszólt az őt bírálóknak

Kelly édesapja, a legendás heavy metal ikon Ozzy Osbourne tavaly júliusban hunyt el 76 éves korában.  A zenészt a Brit Awards gáláján posztumusz életműdíjjal tüntették ki, amelyet Kelly és édesanyja, Sharon Osbourne vett át.

A tragédia óta Ozzy Osbourne lánya többször is reagált a testszégyenítő kommentekre. Korábban egy – azóta törölt – videóban üzent azoknak, akik olyan megjegyzéseket írtak neki, mint hogy

Beteg vagy?” vagy „Szállj le az Ozempicről!”. 

Akkor nyersen fogalmazva közölte: az apja halála után próbál talpon maradni, és jelenleg csak a családjának él. A Brit Awards vörös szőnyegén való megjelenésük után ismét felerősödtek a kritikák. Kelly most úgy fogalmazott: az efféle viselkedés nem erőt, hanem együttérzés- és jellemhiányt bizonyít. 

Hangsúlyozta, élete legnehezebb időszakát éli, és nem akarja tétlenül nézni, hogy embertelen módon bánjanak vele.

A díjátadón Sharon megható szavakkal emlékezett férjére: azt mondta, ha Ozzy ott lenne, büszkén mosolyogna, és boldogan venné át az elismerést attól az országtól, amelyet annyira szeretett, még ha fizikailag már nincs is velük, a munkássága örökre fennmarad.

