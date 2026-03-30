Kalandos szökés után került elő egy wisconsini kenguru

Az állat a Necedah településen található Sunshine Farmról tűnt el, miután kóbor kutyák rohantak be a kifutójába, és megijesztették. Gondozója szerint a kenguru egy 2,5 méter magas kerítést mászott meg, majd eltűnt. A keresés azonnal megkezdődött: a farm munkatársai és önkéntesek napokon át járták a vidéket, bejelentéseket követtek, sőt hőkamerás drónokat is bevetettek, hogy nyomára bukkanjanak a szökevénynek. Bár Chesney végig a farm közelében maradt, mozgékonysága miatt rendre sikerült kicsúsznia a keresők kezéből – írja a Guardian.

Három napba telt, mire befogták az elkóborolt wisconsini kengurut. A kép illusztráció. Fotó: JASON TSCHEPLJAKOW / DPA

A környékbeliek is segítettek a kenguru befogásában

Péntek estére úgy tűnt, végre sikerül sarokba szorítani, amikor egy erdős területen, egy fa alatt észlelték. A körülötte gyülekező emberek azonban nem tudták elfogni, mivel a kenguru könnyedén elmenekült előlük. A fordulat másnap reggel következett be. A gondozók visszatértek a területre, magukkal hozva az állat kedvenc csemegéit, valamint olyan tárgyakat, amelyek ismerős szagokat hordozhattak számára. Nem sokkal később Chesney váratlanul maga közeledett feléjük. Egy segítő nyugodt mozdulatokkal közeledett hozzá, majd sikerült megnyugtatnia és biztonságba helyeznie a mintegy 18 kilogrammos állatot. A gondozók szerint a kenguru valószínűleg a megszokott hangok és illatok hatására érezte magát ismét biztonságban, ami lehetővé tette a befogását.

Az állat ugyan kimerült és éhes volt, de komolyabb baja nem esett.

A történet jelentős figyelmet kapott a környéken, a helyiek összefogtak a keresés érdekében, és a kenguru rövid idő alatt kisebbfajta helyi hírességgé vált. A farm tulajdonosa szerint még egy gyerekkönyv is készülhet Chesney kalandjairól. A farmon jelenleg több mint húsz állat él, köztük más különleges fajok is, és a látogatók számára rendszeresen szerveznek bemutatókat. A történtek után a tulajdonosok megerősítik a kifutók biztonságát, hogy megelőzzék a hasonló eseteket.

Chesney, a 16-month-old kangaroo, became a local celebrity after escaping a Wisconsin petting zoo, leading to a three-day community search before his safe return. https://t.co/sq0foNbTk6 — WWL-TV (@WWLTV) March 29, 2026

Chesney azóta újra együtt van társával, és hamarosan állatorvosi vizsgálaton is átesik, hogy teljes bizonyossággal kizárják az esetleges sérüléseket.