Most érkezett: lelőttek egy repülőgépet a Közel-Keleten

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Kényszerleszállást hajtott végre egy amerikai F-35-ös vadászgép egy közel-keleti amerikai légibázison, miután egy iráni találat érhette a bevetés során. A kényszerleszállás után a gép biztonságban földet ért, a pilóta állapota stabil, az ügy körülményeit pedig vizsgálják.
A tájékoztatás szerint az amerikai ötödik generációs lopakodó vadászgép éppen harci küldetést teljesített Irán felett, amikor a kényszerleszállás szükségessé vált. Tim Hawkins, az amerikai Középső Parancsnokság szóvivője közölte, hogy a repülőgép biztonságosan leszállt egy közel-keleti amerikai bázison, a pilóta pedig stabil állapotban van. A pontos okot hivatalosan még vizsgálják.

Egy ehhez hasonló F-35-ös vadászgép hajtott végre kényszerleszállást egy közel-keleti amerikai bázison
Vizsgálják, mi okozta a kényszerleszállást

A sajtóértesülések szerint a vadászgépet feltehetően iráni tűz érhette, de ezt hivatalosan egyelőre nem erősítették meg véglegesen. A szóvivő csak annyit közölt, hogy az incidens kivizsgálása folyamatban van – számolt be a CNN.

Iráni háború: Új fejlemény a konfliktusban

Ha bebizonyosodik, hogy valóban iráni találat érte a gépet,

 ez lehet az első olyan ismert eset a mostani háborúban, amikor Irán amerikai harci repülőgépet talált el. 

Az ügy azért is keltett figyelmet, mert az F-35-ös az amerikai és az izraeli légierő egyik legértékesebb típusa, darabonkénti ára meghaladja a 100 millió dollárt (~34 milliárd forint).

További tartalmaink:

Pánik tört ki a Közel-Keleten: megtalálhatták Irán legújabb, titkos nukleáris bázisát – fotók

A friss műholdfelvételek tanúsága szerint Irán új urándúsító üzemet nyitott egy földalatti komplexumban Iszfahánban. Noha az ENSZ nukleáris felügyeleti szervének, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (NAÜ) szakértői egyelőre nem tudják megmondani, hogy a létesítmény már működik-e, a Közel-Keleten élő dúsgazdagok nem bíznak a véletlenben: egyre többen igyekeznek saját óvóhelyet telepíteni az ingatlanjaikban. Képeken a titkos iráni rejtekhely és a luxusbunkerek, amelyeket százával rendelnek a Közel-Keleten.

Megszólalt Irán új legfelsőbb vezetője: vérfagyasztó üzenetet küldött Amerikának

Újabb fenyegető hangvételű üzenet érkezett Teheránból Washington felé. Irán legfelsőbb vezetője közleményben méltatta a meggyilkolt Ali Laridzsánit, fiát és több munkatársát. Azt írta, minden vércseppnek ára van, amelyet a gyilkosoknak hamarosan meg kell fizetniük.

 

