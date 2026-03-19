Most érkezett: lelőttek egy repülőgépet a Közel-Keleten

A tájékoztatás szerint az amerikai ötödik generációs lopakodó vadászgép éppen harci küldetést teljesített Irán felett, amikor a kényszerleszállás szükségessé vált. Tim Hawkins, az amerikai Középső Parancsnokság szóvivője közölte, hogy a repülőgép biztonságosan leszállt egy közel-keleti amerikai bázison, a pilóta pedig stabil állapotban van. A pontos okot hivatalosan még vizsgálják.

Egy ehhez hasonló F-35-ös vadászgép hajtott végre kényszerleszállást egy közel-keleti amerikai bázison

Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

Vizsgálják, mi okozta a kényszerleszállást

A sajtóértesülések szerint a vadászgépet feltehetően iráni tűz érhette, de ezt hivatalosan egyelőre nem erősítették meg véglegesen. A szóvivő csak annyit közölt, hogy az incidens kivizsgálása folyamatban van – számolt be a CNN.

Iráni háború: Új fejlemény a konfliktusban

Ha bebizonyosodik, hogy valóban iráni találat érte a gépet,

ez lehet az első olyan ismert eset a mostani háborúban, amikor Irán amerikai harci repülőgépet talált el.

Az ügy azért is keltett figyelmet, mert az F-35-ös az amerikai és az izraeli légierő egyik legértékesebb típusa, darabonkénti ára meghaladja a 100 millió dollárt (~34 milliárd forint).

