Füst és pánik a levegőben – vészcsúszdán menekültek az utasok

A repülőgép a Los Angeles-i Nemzetközi Repülőtérről szállt fel, majd nem sokkal később visszafordult. A hatóságok tájékoztatása szerint a kényszerleszállás biztonságosan megtörtént, az utasok evakuálása vészcsúszdákon keresztül zajlott. A kifutópályán tűzoltóegységek biztosították a helyszínt - tájékoztat a Daily Mail.

A kényszerleszállás után vészcsúszdákon hagyták el a repülőgépet az utasok Fotó: YouTube/@ABCNews

Miért kellett kényszerleszállást végrehajtania a United Airlines járatának?

A járat a New Jersey állambeli Newark felé tartott, amikor a személyzet hajtóműhibát észlelt, valamint füst jelent meg a repülőgépen. A biztonsági protokollok szerint ilyen esetben az elsődleges cél a lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb visszatérés a kiinduló repülőtérre. A kapitány ezért döntött a visszafordulás és a leszállás mellett.

Hogyan zajlik egy repülőgépes kényszerleszállás?

Egy kényszerleszállás során a pilóták értesítik a légiforgalmi irányítást, elsőbbséget kapnak a légtérben, majd előkészítik a repülőgépet a rendkívüli földet érésre. A földi egységek – tűzoltók, mentők – készenlétben várják az érkezést. Leszállás után szükség esetén megkezdődik az utasok evakuálása, gyakran vészcsúszdákon keresztül, ahogyan ebben az esetben is történt.

Mi okozhat hajtóműhibát egy utasszállítón?

A hajtóműhiba hátterében több tényező is állhat:

műszaki meghibásodás vagy alkatrészfáradás;

idegen tárgy beszívása felszálláskor;

üzemanyag-ellátási probléma;

elektronikai vagy szenzorhiba;

túlmelegedés miatti biztonsági leállás.

A konkrét eset kivizsgálása a légitársaság és a hatóságok feladata.

Hány ember volt a fedélzeten a kényszerleszállás során?

A repülőgépen összesen 268 ember tartózkodott, köztük 12 fős személyzet. A hivatalos tájékoztatás szerint egy utas könnyebb, ujján keletkezett sérülést szenvedett, más komolyabb sérülésről nem érkezett jelentés.

