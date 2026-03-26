Trump megfenyegette a NATO-országokat – nagy baj jöhet

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Drámai pillanatok: meghibásodott futómű miatt kellett kényszerleszállást végrehajtani

Szerda este műszaki problémát tapasztaltak az American Airlines Boeing 737 típusú repülőgépén. A meghibásodott futómű miatt a gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania.
Egy American Airlines járatnak kényszerleszállást kellett végrehajtania a Newark Liberty Nemzetközi Repülőtéren szerdán este, miután az orrfutómű meghibásodott. Szerencsére senki sem sérült meg az incidens során – írja a New York Post.

Kényszerleszállást hajtott végre az American Airlines gépe – Fotó: Unsplash

Meghibásodott futómű miatt hajtott végre kényszerleszállást a repülő

Az American Airlines 1461-es járata a Charlotte-Douglas Nemzetközi Repülőtérről indult Észak-Karolinából, és a megérkezett tervezett célállomásra, azonban hibás orrfutómű miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania. A Boeing 737-800 típusú repülőgépet a leszállás után a kapuhoz vontatták. A Port Authority szóvivője szerint a gép biztonságosan földet ért, és az utasok zavartalanul elhagyták a fedélzetet.

Most érkezett: lelőttek egy repülőgépet a Közel-Keleten

Kényszerleszállást hajtott végre egy amerikai F-35-ös vadászgép egy közel-keleti amerikai légibázison, miután egy iráni találat érhette a bevetés során. A kényszerleszállás után a gép biztonságban földet ért, a pilóta állapota stabil, az ügy körülményeit pedig vizsgálják.

Drámai perceket éltek át a Turkish Airlines utasai a Kisalföld felett

Rendkívüli manővert kellett végrehajtania a Turkish Airlines Isztambulból Vancouverbe tartó járatának, miután az egyik utas a magyar légtérben szívrohamot kapott. A személyzet azonnali bécsi kitérőt kért, hogy a beteget a kényszerleszállás után minél gyorsabban kórházba juttathassák.

 

