Drámai pillanatok: meghibásodott futómű miatt kellett kényszerleszállást végrehajtani

Egy American Airlines járatnak kényszerleszállást kellett végrehajtania a Newark Liberty Nemzetközi Repülőtéren szerdán este, miután az orrfutómű meghibásodott. Szerencsére senki sem sérült meg az incidens során – írja a New York Post.

Kényszerleszállást hajtott végre az American Airlines gépe – Fotó: Unsplash

Meghibásodott futómű miatt hajtott végre kényszerleszállást a repülő

Az American Airlines 1461-es járata a Charlotte-Douglas Nemzetközi Repülőtérről indult Észak-Karolinából, és a megérkezett tervezett célállomásra, azonban hibás orrfutómű miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania. A Boeing 737-800 típusú repülőgépet a leszállás után a kapuhoz vontatták. A Port Authority szóvivője szerint a gép biztonságosan földet ért, és az utasok zavartalanul elhagyták a fedélzetet.

