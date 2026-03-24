A kerékpárral együtt ellopták a 4 éves kislányt is  – drámai hajsza kezdődött

Elloptak egy elektromos biciklit Németországban, Hansestadt (Hanza-város) északi részén, egy kisgyermekkel az utánfutóban. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető ellen, a kerékpárlopás gyanúsítottját végül elfogták, és a kislányt is épségben találták meg – írja a Bild.

Emberrablássá fajult egy kerékpár-lopás Németországban (a kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

A 44 éves René T. biciklivel indult fánkot vásárolni, miközben 4 éves kislánya, Ann-Marie az utánfutóban aludt. Az apuka néhány percre hagyta magára az alvó gyermekét, de mire visszért, a kerékpárnak és a kislánynak már csak hűlt helyét találta.

„Egyedül mentem bevásárolni a kislányommal, a feleségem utána akart jönni” – mesélte a férfi. „Amikor kijöttem a boltból, csak a feleségemet láttam ott állni. Azt hitte, már elmentem, mert a kerékpár nem állt ott.”

Megtalálták a kerékpárlopás gyanúsítottját

A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított az elkövető ellen, és az apuka nyomkövetőjével próbálták megtalálni a kerékpárt.

Rövid időn belül megtalálták a biciklit, az utánfutóval együtt, amiben a bő fél óra elteltével a kislány még mindig édesdeden aludt, a rablásból semmit sem vett észre.

A rendőrség még aznap elfogta és őrizetbe vette a kerékpár-lopás gyanúsítottját, egy 58 éves, erősen ittas állapotú nőt.

