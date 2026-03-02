Autós konfliktus végződött halálos késeléssel

Tragikus késelés történ vasárnap Virginiában, amely során két ember és egy kutya életét vesztette. A tömegkéselésbe torkolló erőszakos incidens az I-495 autópályán, Annandale közelében történt, a hatóságok szerint nem terrorcselekmény része – írja a Fox News.

A rendőrök négy áldozatot találtak a késelés helyszínén (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Halálos késelés az autópályán

A helyszínre érkező rendőrök négy áldozatot találtak, akik közül ketten belehaltak sérüléseikbe. A támadás során egy kutya is életét vesztette.

A gyanúsított férfit a kiérkező járőr önvédelemből lelőtte.

A Fairfax megyei rendőrség az állami rendőrökkel együtt vizsgálja az eset körülményeit, további részleteket egyelőre nem közöltek.

