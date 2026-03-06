Megrázó támadás: influenszert késeltek halálra

Késelés áldozata lett Kanadában egy népszerű influenszer, a 45 éves a 45 éves Nancy Grewal. Az ontariói településen történt támadás után a nőt kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét – írja a Page Six.

Brutális késelés Ontarióban: influenszert gyilkoltak meg

Az ontariói rendőrség közlése szerint a rendőrséghez március 3-án, este fél tíz előtt érkezett bejelentés egy késelésről. A helyszínre kiérkező mentők egy súlyosan sérült nőt találtak, akit azonnal kórházba szállítottak. Később azonban belehalt a sérüléseibe. A hatóságok megerősítették, hogy az áldozat a 45 éves Nancy Grewal volt.

A tragédia után Grewal testvére, Alishaa Grewal az Instagramon búcsúzott tőle.

Alishaa egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte a gyilkosság akár előre kitervelt is lehetett, és úgy véli, a nővére közösségi médiás videói állhatnak a háttérben, mivel gyakran kritizált embereket és név szerint is megemlítette őket.

A rendőrség ugyanakkor egyelőre elszigetelt incidensként kezeli az ügyet. Nancy Grewal elsősorban lifestyle tartalmairól, valamint az indiai és kanadai politikáról szóló véleményeiről volt ismert. Az Instagramon több mint 13 ezer, YouTube-csatornáján pedig több mint 9 ezer követője volt.

