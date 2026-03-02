Késes támadó sebesített meg járókelőket, majd az emeleti lakásból hergelte a tömeget

A skót rendőrség fegyveres egységeit 8:25-kor riasztották, miután arról érkezett jelentés, hogy egy férfi pengés fegyverrel tartózkodik az egyik többemeletes lakóház környékén. A hatóságok közlése szerint két sérültet egy edingburgh-i kórházba szállítottak ellátásra. A rendőrség hangsúlyozta: a késes támadó esetét nem kezelik terrorcselekményként, és jelenlegi információik szerint nincs szélesebb körű veszély a lakosságra – közölte a BBC.

A késes támadó Edinburgh Calders nevű városrészében követte el a bűncselekményt

Fotó: X

Nagy riadalmat keltett a késes támadó

Szemtanúk szerint a feltételezett elkövető egy 11. emeleti lakás ablakában is megjelent, ahonnan lenézett az alatta összegyűlt tömegre. A helyszínen tartózkodók kiabáltak felé, mire a rendőrök kiterjesztették a kordont, és távolabb terelték az embereket. A környező lakások ablakaiban több lakó is figyelte az eseményeket.

A közösségi médiában terjedő felvételeken egy férfi látható, amint két nagyméretű késsel sétál a környéken.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Meanwhile in Edinburgh, Scotland



Reports this morning that 3 people have been stabbed by this Migrant - who is seen clutching two large knives.



It’s every single day and nobody anywhere is safe anymore. pic.twitter.com/3TOFtmLKNh — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) March 2, 2026

Egy megrongált üzlethelyiségről is kerültek nyilvánosságra képek. Egy helyi lakos, William Ramsay azt nyilatkozta, hogy a fegyveres férfi a lakóház lépcsőházába is bement, és szerinte egy közeli boltban is kárt tett, bár a részletek ekkor még nem voltak megerősítve. Elmondása szerint fegyveres rendőrök és rendőrkutyák több órán át a helyszínen voltak.

A rendőrség tanácsára a környékbeli iskolákat és önkormányzati épületeket ideiglenesen lezárták.

Három mentőautót, három rohamkocsit és egy speciális műveleti egységet küldtek a helyszínre.

Scott Kennedy főfelügyelő közölte: speciális egységek, köztük fegyveres rendőrök dolgoztak a közeli ingatlannál, a vizsgálat folyamatban van.

Lapáttal vert szét egy kínai éttermet, mert azt hitte, mérgezett az étel

Őrizetbe vettek egy agresszív férfit, aki tönkretett egy kínai éttermet, azt állítva, hogy mérgezett az étel. A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót.

Autós konfliktus végződött halálos késeléssel

Tragédiába torkollt egy dühös közúti vita Virginiában. A késelés során többen megsérültek, ketten a helyszínen meghaltak.