Kevin Spacey

Új fordulat Kevin Spacey ügyében: erre kevesen számítottak – videó

Megállapodást kötött három férfival Kevin Spacey, akik szexuális zaklatással vádolták. A felek peren kívül egyeztek meg, így Kevin Spacey ügye nem került bíróság elé.
A férfiak 2023-ban indítottak polgári pert Londonban, azt állítva, hogy Kevin Spacey 2000 és 2013 között követte el a szexuális visszaéléseket. A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra – számolt be a TMZ.

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP
Kevin Spacey
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Kevin Spaceyt nem kerülik el a botrányok

A hollywoodi sztár következetesen tagadta a vádakat. Egy korábbi büntetőeljárásban 2023-ban felmentették, míg egy másik, Anthony Rapp által indított perben is a javára döntött a bíróság. 

A botrányok ugyanakkor jelentősen megviselték a színészt: korábban arról beszélt, hogy anyagi nehézségek miatt ideiglenes szállásokon él.

Borzalmas körülmények között él a hollywoodi sztár

Hét évvel a botrány után megdöbbentő őszinteséggel beszélt a múltról a világhírű színész. A vallomás szerint Kevin Spacey ma már gyakorlatilag hajléktalan, és ott él, ahol épp munkát kap. 

Hiába ártatlan Kevin Spacey, ezt a Netflix-filmet soha az életben nem mutatják be!

A 66 éves színész hosszú évnyi huzavona után tisztázta a nevét, de Hollywood nem fogadta vissza. Kevin Spacey-nek azonban ennél is jobban fáj, hogy a harmadik Oscarját érő Gore című életrajzi filmje a botrány miatt örökre dobozban marad a Netflixnél.

 


 

 

