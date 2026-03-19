Új fordulat Kevin Spacey ügyében: erre kevesen számítottak – videó

A férfiak 2023-ban indítottak polgári pert Londonban, azt állítva, hogy Kevin Spacey 2000 és 2013 között követte el a szexuális visszaéléseket. A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra – számolt be a TMZ.

Kevin Spacey

Kevin Spaceyt nem kerülik el a botrányok

A hollywoodi sztár következetesen tagadta a vádakat. Egy korábbi büntetőeljárásban 2023-ban felmentették, míg egy másik, Anthony Rapp által indított perben is a javára döntött a bíróság.

The Hollywood actor Kevin Spacey has settled out of court with three men who had accused him of sexual assault between 2010 and 2013. pic.twitter.com/tTaVX4WTkt — Channel 4 News (@Channel4News) March 19, 2026

A botrányok ugyanakkor jelentősen megviselték a színészt: korábban arról beszélt, hogy anyagi nehézségek miatt ideiglenes szállásokon él.

Hét évvel a botrány után megdöbbentő őszinteséggel beszélt a múltról a világhírű színész. A vallomás szerint Kevin Spacey ma már gyakorlatilag hajléktalan, és ott él, ahol épp munkát kap.

A 66 éves színész hosszú évnyi huzavona után tisztázta a nevét, de Hollywood nem fogadta vissza. Kevin Spacey-nek azonban ennél is jobban fáj, hogy a harmadik Oscarját érő Gore című életrajzi filmje a botrány miatt örökre dobozban marad a Netflixnél.




