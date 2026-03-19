Új fordulat Kevin Spacey ügyében: erre kevesen számítottak – videó

A férfiak 2023-ban indítottak polgári pert Londonban, azt állítva, hogy Kevin Spacey 2000 és 2013 között követte el a szexuális visszaéléseket. A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra – számolt be a TMZ.
A hollywoodi sztár következetesen tagadta a vádakat. Egy korábbi büntetőeljárásban 2023-ban felmentették, míg egy másik, Anthony Rapp által indított perben is a javára döntött a bíróság.
A botrányok ugyanakkor jelentősen megviselték a színészt: korábban arról beszélt, hogy anyagi nehézségek miatt ideiglenes szállásokon él.
Hét évvel a botrány után megdöbbentő őszinteséggel beszélt a múltról a világhírű színész. A vallomás szerint Kevin Spacey ma már gyakorlatilag hajléktalan, és ott él, ahol épp munkát kap.
A 66 éves színész hosszú évnyi huzavona után tisztázta a nevét, de Hollywood nem fogadta vissza. Kevin Spacey-nek azonban ennél is jobban fáj, hogy a harmadik Oscarját érő Gore című életrajzi filmje a botrány miatt örökre dobozban marad a Netflixnél.