Csendes gyilkos, mely belülről pusztít el minket

Egy állandó teljesítménykényszerre épülő világban a kiégés egyre több embert érint, mégis sokan félreértik, mit is jelent valójában. Nem csupán a túlterheltség állhat a háttérben: pszichológiai megközelítések szerint legalább három különböző típusa létezik, és mindegyik más okból alakul ki, ezért más megoldást is igényel.

A burnout, vagyis kiégési szindróma egy olyan speciális munkahelyi ártalom orvosi elnevezése, amely vezető tünete a fizikai-érzelmi-mentális kimerülés

A klasszikus kiégés: amikor valaki túl sokáig megy a határain túl

Az egyik legismertebb forma a túlterheltségből fakadó kiégés. Ilyenkor az érintett szinte teljesen a teljesítményén keresztül határozza meg önmagát, és a siker érdekében háttérbe szorítja a pihenést, az egészséget, sőt sokszor a magánéletét is.

Ennek figyelmeztető jele lehet az ingerlékenység, az alvászavar, az állandó fáradtság és az az érzés, hogy az ember soha nem ér a feladatai végére.

A kiégés akkor is megjelenhet, ha valaki unatkozik

Kevesebbet beszélünk arról, hogy a kiégés nemcsak túl sok, hanem túl kevés valódi kihívás miatt is kialakulhat. Ha a munka monoton, nem ad fejlődési lehetőséget, vagy nem használja ki az ember képességeit, idővel értelmetlennek tűnhet.

Ilyenkor gyakori a motivációvesztés, a koncentrációs nehézség, a cinizmus és az a fajta fáradtság, amely még egy pihentető hétvége után sem múlik el.

A tehetetlenség érzése is veszélyes lehet

A harmadik típus akkor jelenhet meg, amikor valaki úgy érzi, nincs ráhatása a munkájára, a körülményeire vagy az eredményekre.

Ez a fajta kiszolgáltatottság idővel érzelmi eltávolodáshoz, lemondáshoz és önértékelési problémákhoz vezethet.

A szakértők szerint ilyenkor különösen fontos a támogatás, a visszajelzés és az, hogy az érintett újra visszaszerezze a kontrollérzetét.

Mit tehetünk a kiégés ellen?

A legfontosabb a korai felismerés. A kiégés időben észlelve sok esetben kezelhető életmódbeli változtatásokkal, tudatos határhúzással, új célok keresésével vagy szakmai támogatással.

A felismerés nem gyengeséget jelent, hanem azt, hogy valaki figyel önmagára, és komolyan veszi a mentális jóllétét.

Cikkünk a Focus Online tartalma alapján készült.