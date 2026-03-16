Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas tömeg várta Kaposváron Orbán Viktort – videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

kiégés

Csendes gyilkos, mely belülről pusztít el minket

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legtöbben úgy gondolnak rá, mint a túl sok munka végső következményére, pedig a folyamat ennél jóval összetettebb. A kiégés többféle formában jelentkezhet, és minél korábban felismeri valaki a figyelmeztető jeleket, annál nagyobb az esély a megelőzésre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiégésegészségéletmódmotivációhiánytúlterheltség

Egy állandó teljesítménykényszerre épülő világban a kiégés egyre több embert érint, mégis sokan félreértik, mit is jelent valójában. Nem csupán a túlterheltség állhat a háttérben: pszichológiai megközelítések szerint legalább három különböző típusa létezik, és mindegyik más okból alakul ki, ezért más megoldást is igényel.

A burnout, vagyis kiégési szindróma egy olyan speciális munkahelyi ártalom orvosi elnevezése, amely vezető tünete a fizikai-érzelmi-mentális kimerülés
Fotó: Christian Erfurt / Unsplash

A klasszikus kiégés: amikor valaki túl sokáig megy a határain túl

Az egyik legismertebb forma a túlterheltségből fakadó kiégés. Ilyenkor az érintett szinte teljesen a teljesítményén keresztül határozza meg önmagát, és a siker érdekében háttérbe szorítja a pihenést, az egészséget, sőt sokszor a magánéletét is.

Ennek figyelmeztető jele lehet az ingerlékenység, az alvászavar, az állandó fáradtság és az az érzés, hogy az ember soha nem ér a feladatai végére.

A túlterheltségből fakadó kiégés akkor alakul ki, amikor valaki tartósan a teljesítményét a saját határai elé helyezi
Fotó: Resume Genius / Unsplash

A kiégés akkor is megjelenhet, ha valaki unatkozik

Kevesebbet beszélünk arról, hogy a kiégés nemcsak túl sok, hanem túl kevés valódi kihívás miatt is kialakulhat. Ha a munka monoton, nem ad fejlődési lehetőséget, vagy nem használja ki az ember képességeit, idővel értelmetlennek tűnhet.

Ilyenkor gyakori a motivációvesztés, a koncentrációs nehézség, a cinizmus és az a fajta fáradtság, amely még egy pihentető hétvége után sem múlik el.

Az alulmotiváltságból fakadó kiégés mögött gyakran a monotonitás, az unalom és a kihívások hiánya áll
Fotó: Kinga Howard / Unsplash

A tehetetlenség érzése is veszélyes lehet

A harmadik típus akkor jelenhet meg, amikor valaki úgy érzi, nincs ráhatása a munkájára, a körülményeire vagy az eredményekre. 

Ez a fajta kiszolgáltatottság idővel érzelmi eltávolodáshoz, lemondáshoz és önértékelési problémákhoz vezethet.

A szakértők szerint ilyenkor különösen fontos a támogatás, a visszajelzés és az, hogy az érintett újra visszaszerezze a kontrollérzetét.

A tehetetlenségből fakadó kiégésnél az érintett úgy érzi, hogy nincs ráhatása a munkájára vagy a saját helyzetére
Fotó: nikko macaspac / Unsplash

Mit tehetünk a kiégés ellen?

A legfontosabb a korai felismerés. A kiégés időben észlelve sok esetben kezelhető életmódbeli változtatásokkal, tudatos határhúzással, új célok keresésével vagy szakmai támogatással.

A felismerés nem gyengeséget jelent, hanem azt, hogy valaki figyel önmagára, és komolyan veszi a mentális jóllétét.

Cikkünk a Focus Online tartalma alapján készült.

Fáradt, motiválatlan? Súlyos dolog lehet a háttérben

Motiválatlan, vagy úgy érzi a depresszió jelei mutatkoznak? Lehet, hogy másról van szó. A tavaszi fáradtság ellen a legjobb „gyógyszer” a fény és a mozgás: napi 30 perc séta már gyorsítja az átállást. A váltózuhany felébreszti a keringést, a vitaminokban gazdag étrend pedig stabilabb energiát ad.

Stressz nélkül is lehet élni – próbálja ki ezt az 5 technikát!

Érezte már úgy, hogy a mindennapi rohanás teljesen felemészti? Nem véletlen: a stressz napjaink egyik legnagyobb mentális terhe, amely munkahelyi nyomás, családi felelősségek és folyamatos információáradat formájában nehezedik ránk. A jó hír az, hogy léteznek hatékony technikák, amelyekkel visszaszerezheti az irányítást, és kiegyensúlyozottabbá teheti a mindennapokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!