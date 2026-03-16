Csendes gyilkos, mely belülről pusztít el minket

Egy állandó teljesítménykényszerre épülő világban a kiégés egyre több embert érint, mégis sokan félreértik, mit is jelent valójában. Nem csupán a túlterheltség állhat a háttérben: pszichológiai megközelítések szerint legalább három különböző típusa létezik, és mindegyik más okból alakul ki, ezért más megoldást is igényel.
A klasszikus kiégés: amikor valaki túl sokáig megy a határain túl
Az egyik legismertebb forma a túlterheltségből fakadó kiégés. Ilyenkor az érintett szinte teljesen a teljesítményén keresztül határozza meg önmagát, és a siker érdekében háttérbe szorítja a pihenést, az egészséget, sőt sokszor a magánéletét is.
Ennek figyelmeztető jele lehet az ingerlékenység, az alvászavar, az állandó fáradtság és az az érzés, hogy az ember soha nem ér a feladatai végére.
A kiégés akkor is megjelenhet, ha valaki unatkozik
Kevesebbet beszélünk arról, hogy a kiégés nemcsak túl sok, hanem túl kevés valódi kihívás miatt is kialakulhat. Ha a munka monoton, nem ad fejlődési lehetőséget, vagy nem használja ki az ember képességeit, idővel értelmetlennek tűnhet.
Ilyenkor gyakori a motivációvesztés, a koncentrációs nehézség, a cinizmus és az a fajta fáradtság, amely még egy pihentető hétvége után sem múlik el.
A tehetetlenség érzése is veszélyes lehet
A harmadik típus akkor jelenhet meg, amikor valaki úgy érzi, nincs ráhatása a munkájára, a körülményeire vagy az eredményekre.
Ez a fajta kiszolgáltatottság idővel érzelmi eltávolodáshoz, lemondáshoz és önértékelési problémákhoz vezethet.
A szakértők szerint ilyenkor különösen fontos a támogatás, a visszajelzés és az, hogy az érintett újra visszaszerezze a kontrollérzetét.
Mit tehetünk a kiégés ellen?
A legfontosabb a korai felismerés. A kiégés időben észlelve sok esetben kezelhető életmódbeli változtatásokkal, tudatos határhúzással, új célok keresésével vagy szakmai támogatással.
A felismerés nem gyengeséget jelent, hanem azt, hogy valaki figyel önmagára, és komolyan veszi a mentális jóllétét.
Cikkünk a Focus Online tartalma alapján készült.
Motiválatlan, vagy úgy érzi a depresszió jelei mutatkoznak? Lehet, hogy másról van szó. A tavaszi fáradtság ellen a legjobb „gyógyszer” a fény és a mozgás: napi 30 perc séta már gyorsítja az átállást. A váltózuhany felébreszti a keringést, a vitaminokban gazdag étrend pedig stabilabb energiát ad.
Stressz nélkül is lehet élni – próbálja ki ezt az 5 technikát!
Érezte már úgy, hogy a mindennapi rohanás teljesen felemészti? Nem véletlen: a stressz napjaink egyik legnagyobb mentális terhe, amely munkahelyi nyomás, családi felelősségek és folyamatos információáradat formájában nehezedik ránk. A jó hír az, hogy léteznek hatékony technikák, amelyekkel visszaszerezheti az irányítást, és kiegyensúlyozottabbá teheti a mindennapokat.