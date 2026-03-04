Tényleg zenére táncol a kobra? – lehull a lepel a kígyóbűvölők titkáról

A látvány évszázadok óta része az észak-afrikai és indiai utcai kultúrának, ma pedig turistalátványosságként él tovább például Marrakesh terein vagy India zsúfolt piacain. A kígyóbűvölés hagyománya több száz éves. Egyes értelmezések szerint még a Biblia is utal rá a 58. zsoltárban, ahol a „kígyóbűvölő hangjáról” esik szó. Észak-Afrikában és Indiában generációkon át öröklődött a mesterség, sok család ma is ebből él. De amit a turisták egzotikus, misztikus szertartásnak hisznek, az a tudomány szerint egészen másról szól, hívta fel a figyelmet a Petbook.

Kiderült, a kobrák nem a kígyóbűvölő zenéjére „táncolnak” – Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

Hallja egyáltalán a kobra a kígyóbűvölő zenéjét?

Sokáig azt hitték, a kígyók süketek, mert nincs külső fülük. A tudomány azonban friss eredményekkel állt elő. A 2023-ban, a Plos One folyóiratban publikált kutatás – amelyet az ausztrál University of Queensland végzett – kimutatta: a kígyók igenis hallanak, mégpedig 600 Hz alatti frekvenciákat. Ez azt jelenti, hogy az emberi beszédet is érzékelhetik, csakhogy ettől még nem „táncolnak” a zenére.

A szakértők szerint a kígyóbűvölés kulcsa nem a furulya hangja, hanem annak mozgása.

Amikor a bűvölő felemeli a kosár fedelét, a sötétben tartott kobra hirtelen erős fénybe kerül. A szeme előtt pedig ott leng a folyamatosan mozgó hangszer. A kígyó vizuálisan reagál: felegyenesedik, hogy felmérje a „fenyegetést”, és a szemével, majd a felsőtestével követi a mozgó tárgyat. Mivel a furulya ide-oda leng, a kígyó is így mozog – a néző számára pedig úgy tűnik, mintha a zene ütemére ringatózna. Ráadásul a hagyományos, tökhéjból készült furulya formája emlékeztet a kobra jellegzetes nyakpajzsára, ami még inkább ingerelheti az állatot.

Miért nem támad a kígyó?

Jogosan merül fel a kérdés: ha a kígyó fenyegetve érzi magát, miért nem támad? A biológusok szerint az állat gyakran túlterhelt, ingeráradat éri, ezért inkább kivár. Emellett sok esetben a bemutatókon szereplő kígyóknak eltávolítják a méregfogait vagy a méregmirigyeit – így a veszély minimálisra csökken.

Ez azonban súlyos állatvédelmi kérdéseket vet fel.

Indiában 1991 óta hivatalosan tiltott a kígyóbűvölés, mégis számos helyen tovább él. Előfordult már halálos baleset is, amikor egy turista nyakába tett mérges kobra megmart valakit. Állatvédő szervezetek – köztük a Vier Pfoten – rendszeresen bírálják a gyakorlatot. Szerintük a kígyókat gyakran alultáplálják, sötét, szűk kosarakban tartják, és a méregfogak eltávolítása sok állat számára végzetes.