Kihaltnak hitt állatok tértek vissza a „halálból” – hihetetlen, hol bukkantak rájuk

A kutatók szerint a kihaltnak hitt állatok közé tartozó két apró erszényes faj bukkant fel újra Pápua Új-Guinea távoli dzsungeleiben. Az egyik egy különleges, csíkos erszényes – a törpe hosszúujjú oposszum –, a másik pedig egy kapaszkodó farkú siklóerszényes, amely a fák között él – írja a BBC.
Kihaltnak hitt állatok tértek vissza: különleges oposszum került elő az esőerdőből
A felfedezésről az Australian Museum Records tudományos folyóirat számolt be. A kutatók szerint rendkívül ritka, hogy egy kihaltnak hitt faj újra felbukkanjon, de az, hogy egyszerre kettőt találnak meg, egészen kivételes.
Tim Flannery professzor elmondása szerint
az ilyen jelenséget „Lázár-taxonnak” nevezik – ez azokra a fajokra utal, amelyek hosszú idő után „visszatérnek”, miután a tudomány már kihaltnak tekintette őket.
Az egyik újra felfedezett faj a törpe hosszúujjú oposszum, amely mindössze körülbelül 200 grammos. Legfeltűnőbb jellemzője, hogy a negyedik ujja kétszer olyan hosszú, mint a többi.
A kutatók szerint ez az extra hosszú ujj segít neki abban, hogy a fák kérge alól kiszedje kedvenc táplálékát, a farontó rovarlárvákat.
A másik faj a gyűrűsfarkú siklóerszényes, amely a magas fák odvaiban él, és a farkával képes megragadni az ágakat. Ez a képesség segíti abban, hogy a lombkoronák között mozogjon.
A kutatás során a tudósok régi fosszíliákat, archív fotókat és korábbi példányokat tanulmányoztak, majd ezek alapján indultak expedícióra Új-Guinea távoli területeire.
A munkában kulcsszerepet játszottak a helyi közösségek. A Tambrauw és Maybrat törzsek tagjai segítették a kutatókat a fajok azonosításában és megtalálásában.
Érdekesség, hogy a siklóerszényest a helyiek annyira szent állatnak tartják, hogy még a nevét sem szívesen mondják ki.
Az élőhelyük már most veszélyben van
A kutatók szerint a fajok létezésének bizonyítása hatalmas tudományos áttörés, ugyanakkor aggodalomra is okot ad.
A térség esőerdeit ugyanis egyre inkább fenyegeti a fakitermelés.
Éppen ezért a tudósok és természetvédő szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a helyi közösségek hivatalos földtulajdonosi jogokat kapjanak. Ez segíthetne megvédeni azokat az erdőket, ahol ezek a kihaltnak hitt állatok még mindig élnek.
