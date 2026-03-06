Kihaltnak hitt állatok tértek vissza a „halálból” – hihetetlen, hol bukkantak rájuk

A kutatók szerint a kihaltnak hitt állatok közé tartozó két apró erszényes faj bukkant fel újra Pápua Új-Guinea távoli dzsungeleiben. Az egyik egy különleges, csíkos erszényes – a törpe hosszúujjú oposszum –, a másik pedig egy kapaszkodó farkú siklóerszényes, amely a fák között él – írja a BBC.

A kutatók szerint ezek a kihaltnak hitt állatok több mint 6000 év után kerültek elő újra egy távoli dzsungelben Fotó: Sutterstock/Imogen Warren

Kihaltnak hitt állatok tértek vissza: különleges oposszum került elő az esőerdőből

A felfedezésről az Australian Museum Records tudományos folyóirat számolt be. A kutatók szerint rendkívül ritka, hogy egy kihaltnak hitt faj újra felbukkanjon, de az, hogy egyszerre kettőt találnak meg, egészen kivételes.

Tim Flannery professzor elmondása szerint

az ilyen jelenséget „Lázár-taxonnak” nevezik – ez azokra a fajokra utal, amelyek hosszú idő után „visszatérnek”, miután a tudomány már kihaltnak tekintette őket.

Az egyik újra felfedezett faj a törpe hosszúujjú oposszum, amely mindössze körülbelül 200 grammos. Legfeltűnőbb jellemzője, hogy a negyedik ujja kétszer olyan hosszú, mint a többi.

Tiny possum and glider thought extinct for 6,000 years found in remote West Papua https://t.co/QnVG1Jk0Zf — BBC News (World) (@BBCWorld) March 6, 2026

A kutatók szerint ez az extra hosszú ujj segít neki abban, hogy a fák kérge alól kiszedje kedvenc táplálékát, a farontó rovarlárvákat.

A másik faj a gyűrűsfarkú siklóerszényes, amely a magas fák odvaiban él, és a farkával képes megragadni az ágakat. Ez a képesség segíti abban, hogy a lombkoronák között mozogjon.

A kutatás során a tudósok régi fosszíliákat, archív fotókat és korábbi példányokat tanulmányoztak, majd ezek alapján indultak expedícióra Új-Guinea távoli területeire.

A munkában kulcsszerepet játszottak a helyi közösségek. A Tambrauw és Maybrat törzsek tagjai segítették a kutatókat a fajok azonosításában és megtalálásában.

Érdekesség, hogy a siklóerszényest a helyiek annyira szent állatnak tartják, hogy még a nevét sem szívesen mondják ki.

Az élőhelyük már most veszélyben van

A kutatók szerint a fajok létezésének bizonyítása hatalmas tudományos áttörés, ugyanakkor aggodalomra is okot ad.

A térség esőerdeit ugyanis egyre inkább fenyegeti a fakitermelés.

Éppen ezért a tudósok és természetvédő szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a helyi közösségek hivatalos földtulajdonosi jogokat kapjanak. Ez segíthetne megvédeni azokat az erdőket, ahol ezek a kihaltnak hitt állatok még mindig élnek.