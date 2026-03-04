Hírlevél
Kijev elutasította a Barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését – írta kedd este a Financial Times című brit lap.
ursula von der leyenfinancial timeseurópai bizottság

A cikk szerint vezető uniós illetékesek is sürgetik Ukrajnát, hogy tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték ellenőrzését. Uniós diplomatákra és tisztviselőkre hivatkozva a lap azt írta, hogy az Európai Bizottság és több olyan EU-tagállam kormánya is az ellenőrző látogatás engedélyezésére kérte Kijevet, amely hagyományosan Ukrajna pártját fogja.

kijev
Kijev nemet mondott Brüsszelnek: öngólt lőtt a Barátság vezetékkel (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Kijev döntése felborzolta Brüsszelt

Két forrás azt is mondta, hogy közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, de Kijev ezt biztonsági okokra hivatkozva elutasította.

Egy magas rangú uniós diplomata szerint Kijev "öngólt lőtt" azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. A diplomata azt közölte: nem tudják megmondani, van-e kár vagy sem. 

Nagyon egyszerű módjai vannak ennek dokumentálására, és annak bizonyítására, hogy keményen dolgoznak a helyreállításon. Nem tették meg

– jegyezte meg.

 

