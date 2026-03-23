Kim Dzsongun elhagyja Észak-Koreát - döbbenetes hír érkezett

Kim Dzsongun észak-koreai vezető érvényes meghívással rendelkezik Oroszországba – erősítette meg a Kreml szóvivője. A Kim Dzsongun körüli diplomáciai mozgások arra utalnak, hogy a látogatás időpontját hamarosan egyeztethetik.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető kipróbál egy új fejlesztésű pisztolyt egy észak-koreai fegyver- és lőszergyárban

Dmitrij Peszkov közölte: a találkozó akkor valósulhat meg, amikor a felek diplomáciai csatornákon keresztül megállapodnak a konkrét dátumról. Hozzátette, hogy Oroszország mindig örömmel látja az észak-koreai vezetőt.

A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy Kim Dzsongunt újraválasztották az államügyi bizottság elnökének.

Erősödő kapcsolatok Moszkva és Phenjan között

Vlagyimir Putyin gratulált Kim Dzsongunnak az újraválasztásához, és hangsúlyozta, hogy Moszkva nagyra értékeli a vezető szerepét a két ország közötti kapcsolatok erősítésében.

A két ország együttműködése az utóbbi időszakban látványosan elmélyült. Korábban Kim Dzsongun az oroszországi Kurszk térségében szolgáló katonákat is köszöntötte, és jelezte, hogy a következő években Észak-Korea katonai szerepe tovább növekedhet.

A Kim Dzsongun által tervezett látogatás újabb jele annak, hogy Moszkva és Phenjan egyre szorosabb politikai és stratégiai kapcsolatokat épít ki.