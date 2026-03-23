Kim Dzsongun elhagyja Észak-Koreát - döbbenetes hír érkezett

Újabb fontos diplomáciai fejlemény körvonalazódik. Kim Dzsongun hamarosan Oroszországba látogathat, miután a Kreml megerősítette a meghívást.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető érvényes meghívással rendelkezik Oroszországba – erősítette meg a Kreml szóvivője. A Kim Dzsongun körüli diplomáciai mozgások arra utalnak, hogy a látogatás időpontját hamarosan egyeztethetik.

This picture taken on March 11, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on March 12, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un test-firing a new pistol at a shooting gallery at an important munitions factory under the Second Economic Committee, at an undisclosed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. /
Kim Dzsongun észak-koreai vezető kipróbál egy új fejlesztésű pisztolyt egy észak-koreai fegyver- és lőszergyárban
Fotó: STR / KCNA/AFP

Dmitrij Peszkov közölte: a találkozó akkor valósulhat meg, amikor a felek diplomáciai csatornákon keresztül megállapodnak a konkrét dátumról. Hozzátette, hogy Oroszország mindig örömmel látja az észak-koreai vezetőt.

A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy Kim Dzsongunt újraválasztották az államügyi bizottság elnökének.

Erősödő kapcsolatok Moszkva és Phenjan között

Vlagyimir Putyin gratulált Kim Dzsongunnak az újraválasztásához, és hangsúlyozta, hogy Moszkva nagyra értékeli a vezető szerepét a két ország közötti kapcsolatok erősítésében.

A két ország együttműködése az utóbbi időszakban látványosan elmélyült. Korábban Kim Dzsongun az oroszországi Kurszk térségében szolgáló katonákat is köszöntötte, és jelezte, hogy a következő években Észak-Korea katonai szerepe tovább növekedhet.

A Kim Dzsongun által tervezett látogatás újabb jele annak, hogy Moszkva és Phenjan egyre szorosabb politikai és stratégiai kapcsolatokat épít ki.

 

