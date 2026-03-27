Kim Kardashian már Hamilton mellett van – Japánban együtt kapták lencsevégre

A Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata egyre komolyabbnak tűnik, miután a világsztár Japánba utazott gyermekeivel, hogy személyesen is támogassa a brit versenyzőt a vasárnapi futamon. A hírek szerint már nem titkolják a románcot, sőt, most először nyíltan együtt jelennek meg egy ilyen nagyszabású eseményen – írja a TheSun.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata – már nem titok, komolyra fordult

Korábban Kim már ott volt a Las Vegas-i Nagydíjon, de akkor még igyekeztek háttérben maradni. Most viszont minden jel arra utal, hogy ez már nem csak egy laza kapcsolat.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian had a date night together in Tokyo! 🇯🇵 pic.twitter.com/X9I8Rs4hkt — RazedF1 (@RazedF1) March 26, 2026

Egy bennfentes szerint már teljesen nyíltan vállalják egymást, és Kim a gyerekekkel együtt szurkol majd Hamiltonnak a futamon. A környezetükben is úgy beszélnek róluk, mint egy valódi párról.

Tokióban már együtt mutatkoztak

A párost Tokióban is kiszúrták: egy közös vacsorán vettek részt, és láthatóan remek hangulatban töltötték az estét. Nem próbálták elkerülni a figyelmet, sőt, teljesen természetesen viselkedtek együtt.

Kim a gyerekekkel Disneylandbe is ellátogatott, miközben Hamilton a versenyhétvégére készült — de a szabadidejét már vele töltötte.

Lewis Hamilton szamuráj-edzésen is részt vett

A futam előtt Hamilton egy különleges programon vett részt: egy híres japán harcművész, Tetsuro Shimaguchi tartott neki edzést, aki korábban a Kill Bill harcjelenetein is dolgozott.

Hamilton elmondta, hogy a harcművészetek már gyerekkorában is fontos szerepet játszottak az életében. Szerinte ezek tanították meg fegyelemre, tiszteletre és arra, hogyan kezelje a nehéz helyzeteket.

Kim Kardashian közben jótékonykodik

Miközben Japánban tartózkodik, Kim egy fontos ügy mellé is odaállt. Bejelentette, hogy elárverezi a „All’s Fair” című sorozatban viselt ruháit, a bevételt pedig egy jogsegélyalapítványnak ajánlja fel.

Az alapítvány olyan nőket támogat, akik jogi segítségre szorulnak, de nem engedhetik meg maguknak. Kim szerint alapvető dolog, hogy mindenkinek legyen esélye megfelelő védelemhez jutni.

