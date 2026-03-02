Kim Kardashian és Lewis Hamilton 2,5 milliós éjszakákon bújik össze

A reality-sztár és a hétszeres Forma–1-es világbajnok Utah államban, a Colorado-folyó közelében élvezte a naplementét egy eldugott kilátónál. A helyszín mindössze néhány percre található az Amangiri nevű, világhírű luxusrezorttól, amely a teljes diszkréciójáról ismert – írja a DailyMail.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton romantikus pihenése az exkluzív sivatagi luxusrezortnál új szintre emelte kapcsolatukat Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

Kim Kardashian és Lewis Hamilton az Amangiri luxusrezort árnyékában

Az Amangiri luxusrezort Utah egyik legdrágább és legexkluzívabb szálláshelye. Az éjszakánkénti árak körülbelül 1,2 millió forintról indulnak, de a prémium lakosztályok ára elérheti a 2,5 millió forintot is éjszakánként. Nem véletlen, hogy a hírességek előszeretettel választják, ha teljes magánéletre vágynak.

A párost a TMZ felvételein meghitt hangulatban látták: közös szelfit készítettek a naplementében, majd visszatértek a rájuk váró fekete terepjáróhoz.

Kim Kardashian, Lewis Hamilton Enjoy Arizona Getaway As Relationship Heats Up https://t.co/7Ib8cQ3Nuv pic.twitter.com/h7Pe5hG6Op — TMZ (@TMZ) March 1, 2026

A sivatagi kiruccanást egy angliai luxustalálkozó előzte meg. Korábban az Estelle Manor vidéki kastélyszállóban szálltak meg, ahol a szobák ára mintegy 500 ezer forintról indul éjszakánként. A beszámolók szerint privát vacsorán és páros masszázson is részt vettek.

Régi barátságból lett komoly kapcsolat

Kim Kardashian és Lewis Hamilton nem most találkoztak először. Már 2014-ben együtt jelentek meg egy londoni díjátadón, akkori partnereikkel – Kanye Westtel és Nicole Scherzingerrel.

Az évek során többször is látták őket közös eseményeken, de most először tűnik úgy, hogy a kapcsolat valóban romantikus irányt vett. A bennfentesek szerint a viszony „intenzív”, és a Forma–1-es szezon előtt igyekeznek minél több időt együtt tölteni.

Komoly jövő előtt áll Kim Kardashian és Lewis Hamilton?

A források szerint a család is támogatja az új kapcsolatot, különösen Kris Jenner, aki állítólag kifejezetten kedveli a brit világbajnokot. A rajongók most azt találgatják, hogy ez csupán egy látványos luxusrománc, vagy valódi, hosszú távú kapcsolat bontakozik ki.

Egy biztos: a Kim Kardashian és Lewis Hamilton páros most az egyik legizgalmasabb celebkapcsolat a nemzetközi sztárvilágban.

Intim pillanatot rögzített a kamera – Lewis Hamilton és Kim Kardashian lebukott

A Super Bowl 2026 közvetítése során váratlan pillanat vonta magára a figyelmet, amikor a világsztár páros együtt tűnt fel a lelátón. Lewis Hamilton és Kim Kardashian megjelenése, valamint egy kiszivárgott beszélgetés újraindította a találgatásokat a kapcsolatukról.