Kim Kardashian és Lewis Hamilton 2,5 milliós éjszakákon bújik össze

A reality-sztár és a hétszeres Forma–1-es világbajnok Utah államban, a Colorado-folyó közelében élvezte a naplementét egy eldugott kilátónál. A helyszín mindössze néhány percre található az Amangiri nevű, világhírű luxusrezorttól, amely a teljes diszkréciójáról ismert – írja a DailyMail.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton az Amangiri luxusrezort árnyékában
Az Amangiri luxusrezort Utah egyik legdrágább és legexkluzívabb szálláshelye. Az éjszakánkénti árak körülbelül 1,2 millió forintról indulnak, de a prémium lakosztályok ára elérheti a 2,5 millió forintot is éjszakánként. Nem véletlen, hogy a hírességek előszeretettel választják, ha teljes magánéletre vágynak.
A párost a TMZ felvételein meghitt hangulatban látták: közös szelfit készítettek a naplementében, majd visszatértek a rájuk váró fekete terepjáróhoz.
A sivatagi kiruccanást egy angliai luxustalálkozó előzte meg. Korábban az Estelle Manor vidéki kastélyszállóban szálltak meg, ahol a szobák ára mintegy 500 ezer forintról indul éjszakánként. A beszámolók szerint privát vacsorán és páros masszázson is részt vettek.
Régi barátságból lett komoly kapcsolat
Kim Kardashian és Lewis Hamilton nem most találkoztak először. Már 2014-ben együtt jelentek meg egy londoni díjátadón, akkori partnereikkel – Kanye Westtel és Nicole Scherzingerrel.
Az évek során többször is látták őket közös eseményeken, de most először tűnik úgy, hogy a kapcsolat valóban romantikus irányt vett. A bennfentesek szerint a viszony „intenzív”, és a Forma–1-es szezon előtt igyekeznek minél több időt együtt tölteni.
Komoly jövő előtt áll Kim Kardashian és Lewis Hamilton?
A források szerint a család is támogatja az új kapcsolatot, különösen Kris Jenner, aki állítólag kifejezetten kedveli a brit világbajnokot. A rajongók most azt találgatják, hogy ez csupán egy látványos luxusrománc, vagy valódi, hosszú távú kapcsolat bontakozik ki.
Egy biztos: a Kim Kardashian és Lewis Hamilton páros most az egyik legizgalmasabb celebkapcsolat a nemzetközi sztárvilágban.
Intim pillanatot rögzített a kamera – Lewis Hamilton és Kim Kardashian lebukott
A Super Bowl 2026 közvetítése során váratlan pillanat vonta magára a figyelmet, amikor a világsztár páros együtt tűnt fel a lelátón. Lewis Hamilton és Kim Kardashian megjelenése, valamint egy kiszivárgott beszélgetés újraindította a találgatásokat a kapcsolatukról.
Kim Kardashiannál életveszélyes betegséget diagnosztizáltak
A realitysztár a The Kardashians hetedik évadának premierjében sokkoló bejelentést tett. Kim Kardashian elárulta, hogy az orvosok agyi aneurizmát találtak nála, amelyet állítása szerint a Kanye Westtel való házassága és válása okozta stressz váltott ki