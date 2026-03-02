Kim Kardashian és Lewis Hamilton 2,5 milliós éjszakákon bújik össze

Hírlevél
Egyre látványosabb, hogy a világsztárok kapcsolata komoly irányba halad. A Kim Kardashian és Lewis Hamilton párosa most egy exkluzív sivatagi luxusrezortban töltött romantikus utazással jelezte, hogy kapcsolatuk új szintre lépett.
A reality-sztár és a hétszeres Forma–1-es világbajnok Utah államban, a Colorado-folyó közelében élvezte a naplementét egy eldugott kilátónál. A helyszín mindössze néhány percre található az Amangiri nevű, világhírű luxusrezorttól, amely a teljes diszkréciójáról ismert – írja a DailyMail.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton romantikus pihenése az exkluzív sivatagi luxusrezortnál új szintre emelte kapcsolatukat.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton romantikus pihenése az exkluzív sivatagi luxusrezortnál új szintre emelte kapcsolatukat Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

Kim Kardashian és Lewis Hamilton az Amangiri luxusrezort árnyékában

Az Amangiri luxusrezort Utah egyik legdrágább és legexkluzívabb szálláshelye. Az éjszakánkénti árak körülbelül 1,2 millió forintról indulnak, de a prémium lakosztályok ára elérheti a 2,5 millió forintot is éjszakánként. Nem véletlen, hogy a hírességek előszeretettel választják, ha teljes magánéletre vágynak.

A párost a TMZ felvételein meghitt hangulatban látták: közös szelfit készítettek a naplementében, majd visszatértek a rájuk váró fekete terepjáróhoz.

A sivatagi kiruccanást egy angliai luxustalálkozó előzte meg. Korábban az Estelle Manor vidéki kastélyszállóban szálltak meg, ahol a szobák ára mintegy 500 ezer forintról indul éjszakánként. A beszámolók szerint privát vacsorán és páros masszázson is részt vettek.

Régi barátságból lett komoly kapcsolat

Kim Kardashian és Lewis Hamilton nem most találkoztak először. Már 2014-ben együtt jelentek meg egy londoni díjátadón, akkori partnereikkel – Kanye Westtel és Nicole Scherzingerrel.

Az évek során többször is látták őket közös eseményeken, de most először tűnik úgy, hogy a kapcsolat valóban romantikus irányt vett. A bennfentesek szerint a viszony „intenzív”, és a Forma–1-es szezon előtt igyekeznek minél több időt együtt tölteni.

Komoly jövő előtt áll Kim Kardashian és Lewis Hamilton?

A források szerint a család is támogatja az új kapcsolatot, különösen Kris Jenner, aki állítólag kifejezetten kedveli a brit világbajnokot. A rajongók most azt találgatják, hogy ez csupán egy látványos luxusrománc, vagy valódi, hosszú távú kapcsolat bontakozik ki.

Egy biztos: a Kim Kardashian és Lewis Hamilton páros most az egyik legizgalmasabb celebkapcsolat a nemzetközi sztárvilágban.

