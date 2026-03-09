Kim Kardashian új fotói sokkolták a rajongókat – hihetetlenül vékony a dereka

A 45 éves amerikai üzletasszony az Instagramon mutatta meg a NikeSKIMS új, 2026-os tavaszi kollekcióját, amelyet a sportszergyártó óriás és a Kim Kardashian által alapított SKIMS közösen készített, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A rajongók meglepődtek Kim Kardashian derekának vékonyságán – Fotó: Skims / Instagram

Mindenki a Kim Kardashian derekát nézi

A fotókon Kardashian sportmelltartóban, biciklis nadrágban, leggingsben és edzőkabátban pózol. A rajongók azonban nem elsősorban a ruhákra figyeltek, hanem arra, hogy a sztár dereka állítólag mindössze 61 centiméter. Sokan azonnal megjegyzéseket is fűztek a képekhez a közösségi médiában. Volt, aki azt írta, hogy a híresség valószínűleg még mindig derékformáló fűzőt használ, mások pedig azt találgatták, milyen kemény edzéseket végezhet.

Márciusban jön az új kollekció

A kampány valójában az új NikeSKIMS Spring 2026 kollekciót reklámozza, amely március 12-én kerül a boltokba világszerte. A kapszulakollekció edzéshez tervezett darabokat tartalmaz, például:

sportmelltartókat

rövidnadrágokat

leggingset

könnyű sportdzsekiket

edzőcipőket

A márka szerint az új ruhák olyan anyagokból készültek, amelyek gyorsan száradnak és formálják az alakot, miközben kényelmesek edzés közben.

Az önbizalom kulcsszerepet játszik az edzésben. Ha jól érzed magad a ruhádban, az megváltoztatja, hogyan teljesítesz a teremben

– mondta Kardashian a kampány kapcsán.

Új szerelem a láthatáron?

A realitysztár magánélete is ismét reflektorfénybe került. Sajtóhírek szerint Kardashian most a hétszeres Forma–1-es világbajnokkal, Lewis Hamilton randizgat. A források szerint a két híresség már évek óta ismeri egymást, és most került köztük igazán közelivé a kapcsolat. Kardashian korábban több ismert férfival is együtt járt, többek között Pete Davidson humoristával és az NFL-játékos Odell Beckham Jr.-ral. A sztár 2022-ben zárta le hivatalosan válását a rapper Kanye Westtel.

„A tehetségem az üzlet”

Kim Kardashian korábban arról is beszélt, hogy sokan megkérdőjelezték, mi a valódi tehetsége. Erre ő egyszer így reagált:

A tehetségem a marketing és az üzlet. Tudom, mit akarnak a vásárlók, és hogyan lehet egy terméket egyszerre elérhetővé és vágyottá tenni.

Úgy tűnik, ebben igaza lehet: a SKIMS márka ma már több milliárd dollárt ér, és a Kardashian-birodalom egyik legsikeresebb vállalkozásává vált.