Kim Kardashian anyja kifakadt a botrányos szexvideóval kapcsolatban

Ray J korábban azt állította, hogy Kim Kardashian és Kris Jenner tudatosan szervezték meg a szexvideó felvételének kiszivárogtatását, hogy ezzel növeljék a hírnevüket. A két celeb azonban bírósági nyilatkozatban tagadta ezt – írja a Page Six.

Kim Kardashian

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

Kim Kardashian édesanyja felháborítónak tartja a vádakat

Kris Jenner úgy fogalmazott: rendkívül bántónak tartja azt a feltételezést, hogy ő bármilyen módon részt vett volna lánya intim felvételének elkészítésében vagy terjesztésében.

Anyaként az a gondolat, hogy én szerveztem volna meg egy ilyen felvétel nyilvánosságra kerülését, teljesen valótlan és mélyen sértő

– mondta.

Kim Kardashian szintén tagadta a vádakat, és azt állította, hogy Ray J állításai nem igazak. A realitysztár szerint jelentős összegeket költött arra, hogy jogi és kommunikációs szakemberek segítségével reagáljon a vádakra.

Ray J azonban visszautasította a nyilatkozatokat, és azt állította, hogy Kardashian és édesanyja nem mondanak igazat. A vita évek óta húzódik, és jelenleg is több jogi eljárás zajlik az ügyben.

A 2007-ben nyilvánosságra került felvétel annak idején világszerte hatalmas botrányt kavart, és sokan úgy vélik, jelentős szerepet játszott Kim Kardashian későbbi világhírnevének kialakulásában.

