Kim Novak nem kímélte Sydney Sweeneyt – nyíltan megalázta

A Kim Novak-ügy újra felkavarta Hollywoodot, miután a legendás színésznő egy friss interjúban világossá tette: ő sosem hagyta volna jóvá, hogy Sydney Sweeney alakítsa a készülő Scandalous című filmben. Novak szerint a szereposztás teljesen félremegy, és attól tart, hogy a történet az ő és Sammy Davis Jr. kapcsolatának érzelmi oldala helyett inkább a szexualitásra helyezi majd a hangsúlyt – írja a DailyMail.

Kim Novak szerint Sydney Sweeney teljesen rossz választás a róla készülő film főszerepére Fotó: LOIC VENANCE / AFP

A most 93 éves színésznő úgy fogalmazott, hogy Sydney Sweeney teljesen rossz választás a szerepre, és azt is jelezte, hogy szerinte a fiatal sztár megjelenése eleve egy sokkal kihívóbb irányba tolja el a filmet, mint amit ő hitelesnek érezne. Kim Novak azt sérelmezi, hogy a készítők szerinte nem azt a nőt akarják megmutatni, aki valójában volt, hanem egy jóval harsányabb, leegyszerűsített figurát.

A készülő produkció a Kim Novak Sammy Davis Jr. kapcsolat történetét dolgozná fel. A projektet 2024 őszén jelentették be, akkor az is kiderült, hogy a filmet Colman Domingo rendezi, Sammy Davis Jr.-t pedig David Jonsson alakíthatja. A történet középpontjában az 1950-es évek egyik legtöbbet emlegetett hollywoodi románca áll, amely akkoriban a faji előítéletek miatt hatalmas ellenállásba ütközött.

Novak nem először kritizálja a projektet. Már 2025-ben is jelezte, hogy a Sydney Sweeney Kim Novak Életrajzi film szerinte rossz irányba viheti el a történetet, és azt is kifogásolta, hogy a film címe — Scandalous — eleve torz képet sugall a kapcsolatukról. Elmondása szerint köztük nem pusztán testi vonzalom volt, hanem mélyebb emberi kötődés és sok közös tapasztalat is összekötötte őket.

Közben Sydney Sweeney korábban arról beszélt, hogy megtiszteltetés számára eljátszani Kim Novaket, és úgy érzi, a színésznő története ma is aktuális, mert ugyanúgy szól a hollywoodi kontrollról, a magánélet megítéléséről és a női imázs feletti külső befolyásról. Ettől függetlenül most úgy tűnik, maga Kim Novak egyáltalán nem tud azonosulni ezzel a választással.