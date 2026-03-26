Kiszivárgott: Kína pusztító szuperfegyvert tesztelt – itt vannak a részletek

Kína bemutatta az Atlas drónraj-rendszert, amely 96 autonóm egységet koordinál, és három másodpercenként képes indítani drónokat. A rendszer teljes harci láncot valósít meg, a felderítéstől a precíziós csapásig.
Kínai Népköztársaság

Kína új, Atlas nevű drónraj-rendszere teljes körű bemutatót kapott március 25-én, ami ritka betekintést nyújt abba, hogyan tervezi az ország a koordinált drónformációk alkalmazását a harcmezőn. Az állami média szerint a rendszer integrálja a felderítést, célpontkiválasztást, indításvezérlést és a csapás végrehajtását egy operatív láncba, jelezve a szoftveralapú, autonóm hadviselés felé történő elmozdulást.

Forrás: CCTV+ News

Teljesen integrált harci lánc

A bemutató során a rendszer a felderítéstől a támadásig folyamatosan működött. Az Atlas egyszerre azonosított több célt, kiválasztotta a parancsnoki járművet, és indítási szekvenciát kezdeményezett. A drónok célpontzárással hajtották végre a precíziós csapást, bemutatva a teljes „kill chain” koncepcióját, nem csak az önálló indítót.

Az állami média szerint a Swarm-2 jármű minden három másodpercben egy drónt indított, miközben a rendszer dinamikusan módosította az indítás sorrendjét a feladatoknak megfelelően. Felderítő, elektronikai hadviselési és támadó egységek egyaránt alkalmazhatók, akár menet közbeni újracsoportosítással.

Skálázható, autonóm vezérlés

Az Atlas alapja a Swarm-2 földi jármű, amely 48 fixszárnyú drónt képes szállítani és indítani. Egy külön parancsnoki jármű akár 96 drónt irányíthat egyszerre, így a harci műveletek túlmutatnak az egyedi drónokon.

Minden drón eltérő felszerelést hordozhat, például elektro-optikai szenzorokat, csapásmérő fegyvereket vagy kommunikációs közvetítő rendszereket. Az operátorok multifunkcionális rajokat alakíthatnak ki komplex küldetésekhez, miközben egyetlen személy is kezelheti a nagyszabású műveleteket.

A rendszer AI-alapú előképzéssel és beágyazott algoritmusokkal képes önállóan végrehajtani célfelismerést, feladatkiosztást és útvonaltervezést, a harcmező változó feltételeihez alkalmazkodva. A drónok a környezeti tényezőkre is reagálnak, gyorsan képezve sűrű és precíz formációkat.

Új korszak a hálózatba kötött harcban

Elemzők szerint az Atlas bemutatója a modern hadviselés általános trendjét tükrözi: a hálózatba kötött, autonóm rendszerek egyre nagyobb szerepet kapnak, és a szoftveres koordináció gyakran felülmúlja az egyedi hardver előnyöket. A platform rámutat a drónok elleni védelem és az elektronikai hadviselési ellenállás jelentőségére is.

Az Atlas rendszer tehát nem csupán egy indítóplatform, hanem egy olyan doktrína része, ahol a drónrajok egységes harci erőként működnek.

 

