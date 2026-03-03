Kínai év végi bónusz: százmilliókat terítettek ki a munkások elé – videó

A kínai év végi bónusz története a Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. vállalat évzáró gáláján robbant be a közösségi médiába. A cég 270 millió jüanos profitja mai árfolyamon nagyjából 13,5 milliárd forintnak felel meg, amelyből 180 millió jüant — azaz körülbelül 9 milliárd forintot — fordított jutalmakra. Csak a helyszínen több mint 60 millió jüant, vagyis mintegy 3 milliárd forintnyi készpénzt osztottak ki a dolgozók között – írja az SCMP.

A kínai év végi bónusz során a munkavállalók annyi készpénzt vihettek haza, amennyit a megadott idő alatt megszámoltak a céges bulin Fotó: TikTok/dailymail

A rendezvényen 800 bankettasztalt állítottak fel, körülbelül 7000 vendég számára. A dolgozók nem csupán borítékot kaptak: hosszú asztalokra terített bankjegyeket számolhattak, és amennyit a meghatározott idő alatt megszámoltak, azt vihették haza. A videókon jól látható, ahogy alkalmazottak kötegelt bankjegyekkel a karjukban alig tudnak lemenni a színpadról.

Kínai év végi bónusz – készpénzes jutalom és plusz 20 ezer jüan

A vállalat vezetője, Cui Peijun a színpadon még tovább fokozta a hangulatot. Amikor megtudta, hogy egyesek háztartási gépeket kapnak ajándékba, azonnal közbeszólt: inkább hozzanak fel készpénzt, és mindenki kapjon további 20 ezer jüant.

A cégvezető később úgy fogalmazott: nem azért oszt ennyi pénzt, mert szeret megválni tőle, hanem mert tisztában van a munkavállalók mindennapi anyagi nehézségeivel.

Ez a „dolgozók maguk számolják meg a bónuszt” típusú jutalmazási forma példátlan figyelmet kapott a kínai közösségi médiában.

Sokan úgy vélik, hogy ez az egyik leglátványosabb céges jutalomkiosztás Kínában az elmúlt években. A vállalati profit visszaosztása ilyen mértékben ritka, különösen ekkora összegű készpénzes bónusz esetében.

#money #news ♬ original sound - Daily Mail @dailymail A Chinese company piled up $26million in cash for its end-of-year party, allowing employees to go home with as much as they can carry. The firm, Henan Kuangshan Crane, held its annual party on February 13 and placed the vast sum of cash on 800 banquet tables. Under bright, coloured lights, suited employees were seen gleefully eyeing the piles of notes on the tables. An estimated 7,000 people attended the company's celebration. One employee managed to carry home $13,000 worth of cash, according to Korean newspaper Chosun Daily. 🎥 Credit via X/nexta_tv #china

Végre kiderült, hogy a céges karácsonyi buli csak pénzkidobás vagy tényleg megéri tartani

A magyarországi munkáltatók továbbra is kitartanak a céges karácsonyi szokások mellett: ahol korábban volt ünnepi esemény, ott döntő többségben idén is megrendezik, és mindössze a cégek elenyésző hányada hagyott fel ezzel a hagyománnyal. Arról azonban még mindig megoszlanak a vélemények, hogy a karácsonyi céges buli felesleges pénzköltés, vagy a csapatépítés hasznos eleme. Mutatjuk milyen eredményt hozott a legfrissebb kutatás.