Élet-halál között lebegett a csecsemő, megrendítő videón a rendőrök küzdelme

Két marylandi állami rendőr mentette meg egy fuldokló kisbaba életét szombat délután az Egyesült Államokban, a Maryland állambeli Calvert megyében található Lusby városában. A drámai jelenetet testkamera is rögzítette, amelyen látható, ahogy az anya kétségbeesve segítséget kér az utcán álló rendőröktől.

Kisbaba életét mentették meg a rendőrök (A kép illusztráció) Fotó: Kindel Media/Pexels

Taylor Hersh és Jonathan Stoltzfus éppen egy szolgálati ügy miatt tartózkodtak a csendes lakóövezetben, amikor az utca túloldaláról odarohant hozzájuk egy nő azzal, hogy a kisbabája fullad. Az egyik rendőr azonnal átvette a csecsemőt, letérdelt, majd hasával lefelé a lábára fektette, és ütögetni kezdte a hátát, hogy szabaddá tegye a légutakat.

Two Maryland state troopers are credited with saving a choking infant's life Saturday. This comes after a trooper saved another choking infant's life while working a traffic stop last month. https://t.co/l8wCbpGl5i — WBAL NewsRadio 1090 and FM 101.5 (@wbalradio) March 25, 2026

Miközben az anya azt mondta, hogy a baba csak folyadékot ivott, a rendőrök tovább próbálták megmenteni a gyermeket. Az egyikük később szívóeszközért rohant a járművéhez, a másik pedig tovább figyelte a baba állapotát. Néhány feszült pillanat után végül sikerült szabaddá tenni a kisbaba légútját, és a csecsemő újra lélegezni kezdett. A hatóságok szerint a rendőrök gyors reakciója és kiképzése mentette meg a gyermek életét – számolt be a Daily Mail.

