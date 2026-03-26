Élet-halál között lebegett a csecsemő, megrendítő videón a rendőrök küzdelme

Egy kétségbeesett anya rohant oda a járőrökhöz Marylandben, miután gyermeke fuldokolni kezdett. Az egyik rendőr azonnal megkezdte az életmentést, és küzdött a kisbaba életéért. Megrázó videó!
Két marylandi állami rendőr mentette meg egy fuldokló kisbaba életét szombat délután az Egyesült Államokban, a Maryland állambeli Calvert megyében található Lusby városában. A drámai jelenetet testkamera is rögzítette, amelyen látható, ahogy az anya kétségbeesve segítséget kér az utcán álló rendőröktől.

Kisbaba életét mentették meg a rendőrök (A kép illusztráció)
Kisbaba életét mentették meg a rendőrök (A kép illusztráció) Fotó: Kindel Media/Pexels

Kisbaba életét mentették meg a rendőrök

Taylor Hersh és Jonathan Stoltzfus éppen egy szolgálati ügy miatt tartózkodtak a csendes lakóövezetben, amikor az utca túloldaláról odarohant hozzájuk egy nő azzal, hogy a kisbabája fullad. Az egyik rendőr azonnal átvette a csecsemőt, letérdelt, majd hasával lefelé a lábára fektette, és ütögetni kezdte a hátát, hogy szabaddá tegye a légutakat.

Miközben az anya azt mondta, hogy a baba csak folyadékot ivott, a rendőrök tovább próbálták megmenteni a gyermeket. Az egyikük később szívóeszközért rohant a járművéhez, a másik pedig tovább figyelte a baba állapotát. Néhány feszült pillanat után végül sikerült szabaddá tenni a kisbaba légútját, és a csecsemő újra lélegezni kezdett. A hatóságok szerint a rendőrök gyors reakciója és kiképzése mentette meg a gyermek életét – számolt be a Daily Mail.

