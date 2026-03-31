Szétszórnák az időseket a repülőkön a gyorsabb menekülés érdekében

A friss tanulmány szerint ugyanis az idősebb utasok jelenléte jelentősen lelassíthatja a kiürítést – még akkor is, ha mindenki fegyelmezetten követi az utasításokat. A nemzetközi szabályok előírják, hogy egy utasszállító repülőgépet legfeljebb 90 másodperc alatt evakuálni kell vészhelyzetben. A kutatás azonban rávilágított: ez a gyakorlatban sokszor nem teljesül, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
A gyakorlatban sokkal több ideig tart a kiürítés
Egy Airbus A320-ra – amely a világ egyik leggyakoribb repülőgéptípusa – épülő szimuláció során még az optimális esetben is jóval több idő kellett az evakuáláshoz. A kutatók 27 különböző vészhelyzeti forgatókönyvet vizsgáltak, például egy két hajtóműves tűzesetet.
Az eredmények sokkolóak:
- legjobb esetben: 141 másodperc alatt sikerült kiüríteni a gépet
- legrosszabb esetben: akár 218,5 másodpercig is eltarthatott
Ez több mint kétszerese az előírt időnek.
Hol ülnek az idősek? Ez lehet a kulcs
A vizsgálat szerint nemcsak az számít, hány idős utas van a fedélzeten – hanem az is, hol ülnek. Ha egyenletesen oszlanak el a fedélzeten, az jelentősen javíthatja az evakuáció sebességét. Ha viszont csoportosan vagy véletlenszerűen helyezkednek el, az torlódásokat okozhat a kijáratoknál. A szakértők szerint ezért érdemes lehet tudatosan elosztani az idősebb utasokat az ülésrendben.
A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy az idősebb embereknél:
- lassabb lehet a reakcióidő
- romolhat a helyzetfelismerés
- nehezebb lehet a gyors mozgás
Ezek a tényezők vészhelyzetben kritikusak lehetnek.
Nem csak az idősek „problémásak”
A tanulmány szerint más csoportok is külön kihívást jelentenek, például a kisgyermekek, a csecsemők, illetve a várandós nők is. Az ő viselkedésük és fizikai képességeik szintén befolyásolják a menekülést – ezt a kutatók a jövőben külön is vizsgálni szeretnék.
A szakemberek szerint nem feltétlenül a drasztikus megoldás a célravezető, inkább a tudatosabb döntések. Ilyenek lehet például:
- külön biztonsági tájékoztatás időseknek
- optimalizált ülésrend
- jobb evakuációs modellek
A cél egyértelmű: életek mentése.
