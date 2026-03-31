Szétszórnák az időseket a repülőkön a gyorsabb menekülés érdekében

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
Meglepő és sokak számára felháborító javaslattal álltak elő kutatók. A jövőben akár szét is ültethetik az idős utasokat a repülőgépeken, hogy egy vészhelyzet esetén gyorsabb legyen a kiürítés.
A friss tanulmány szerint ugyanis az idősebb utasok jelenléte jelentősen lelassíthatja a kiürítést – még akkor is, ha mindenki fegyelmezetten követi az utasításokat. A nemzetközi szabályok előírják, hogy egy utasszállító repülőgépet legfeljebb 90 másodperc alatt evakuálni kell vészhelyzetben. A kutatás azonban rávilágított: ez a gyakorlatban sokszor nem teljesül, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A repülőgépek gyorsabb kiürítése érdekében a jövőben szétültethetik az idős embereket a fedélzeten – Fotó: pexels.com

A gyakorlatban sokkal több ideig tart a kiürítés

Egy Airbus A320-ra – amely a világ egyik leggyakoribb repülőgéptípusa – épülő szimuláció során még az optimális esetben is jóval több idő kellett az evakuáláshoz. A kutatók 27 különböző vészhelyzeti forgatókönyvet vizsgáltak, például egy két hajtóműves tűzesetet.

Az eredmények sokkolóak:

  • legjobb esetben: 141 másodperc alatt sikerült kiüríteni a gépet
  • legrosszabb esetben: akár 218,5 másodpercig is eltarthatott

Ez több mint kétszerese az előírt időnek.

Hol ülnek az idősek? Ez lehet a kulcs

A vizsgálat szerint nemcsak az számít, hány idős utas van a fedélzeten – hanem az is, hol ülnek. Ha egyenletesen oszlanak el a fedélzeten, az jelentősen javíthatja az evakuáció sebességét. Ha viszont csoportosan vagy véletlenszerűen helyezkednek el, az torlódásokat okozhat a kijáratoknál. A szakértők szerint ezért érdemes lehet tudatosan elosztani az idősebb utasokat az ülésrendben.

A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy az idősebb embereknél:

  • lassabb lehet a reakcióidő
  • romolhat a helyzetfelismerés
  • nehezebb lehet a gyors mozgás

Ezek a tényezők vészhelyzetben kritikusak lehetnek.

Nem csak az idősek „problémásak”

A tanulmány szerint más csoportok is külön kihívást jelentenek, például a kisgyermekek, a csecsemők, illetve a várandós nők is. Az ő viselkedésük és fizikai képességeik szintén befolyásolják a menekülést – ezt a kutatók a jövőben külön is vizsgálni szeretnék.

A szakemberek szerint nem feltétlenül a drasztikus megoldás a célravezető, inkább a tudatosabb döntések. Ilyenek lehet például: 

  • külön biztonsági tájékoztatás időseknek
  • optimalizált ülésrend
  • jobb evakuációs modellek

A cél egyértelmű: életek mentése.

