Kivégezték a rendőr meggyilkolásáért elítélt férfit

Egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit végeztek ki kedden Floridában; az 53 éves Billy Kearsen halálos injekcióval hajtották végre az ítéletet – közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság. Ez az ötödik kivégzés az Egyesült Államokban az év eleje óta, mindet halálos injekcióval hajtották végre, ebből hármat Floridában.

Billy Kearse kivégzése volt az ötödik az Egyesült Államokban idén – Fotó: - / Florida Department of Correction

Halálos injekció: újabb kivégzés Floridában

Billy Kearse 18 évesen, 1991 januárjában egy közúti ellenőrzés során halálosan megsebesített egy rendőrt annak szolgálati fegyverével.

Az Egyesült Államokban 2025-ben összesen 47 kivégzés történt, ebből 39-et halálos injekcióval hajtottak végre. Az elmúlt évtizedben évente mintegy 20 kivégzés volt, a tavalyinál többet, 52-t 2009-ben jegyeztek fel.

Az Egyesült Államok 50 államából 23-ban eltörölték a halálbüntetést, háromban - Kaliforniában, Oregónban és Pennsylvaniában - pedig a kormányzó döntése alapján moratóriumot rendeltek el a kivégzésekre.

