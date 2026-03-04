Kivégezték a rendőr meggyilkolásáért elítélt férfit

Egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit végeztek ki kedden Floridában; az 53 éves Billy Kearsen halálos injekcióval hajtották végre az ítéletet – közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság. Ez az ötödik kivégzés az Egyesült Államokban az év eleje óta, mindet halálos injekcióval hajtották végre, ebből hármat Floridában.
Halálos injekció: újabb kivégzés Floridában
Billy Kearse 18 évesen, 1991 januárjában egy közúti ellenőrzés során halálosan megsebesített egy rendőrt annak szolgálati fegyverével.
Az Egyesült Államokban 2025-ben összesen 47 kivégzés történt, ebből 39-et halálos injekcióval hajtottak végre. Az elmúlt évtizedben évente mintegy 20 kivégzés volt, a tavalyinál többet, 52-t 2009-ben jegyeztek fel.
Az Egyesült Államok 50 államából 23-ban eltörölték a halálbüntetést, háromban - Kaliforniában, Oregónban és Pennsylvaniában - pedig a kormányzó döntése alapján moratóriumot rendeltek el a kivégzésekre.
Sorozatgyilkossá válhatott volna egy magyar férfi Miamiban, ha nem állítják meg
A 27 éves Zs. Zsoltot Miamiban két idős férfi megölésével vádolták meg. A sorozatgyilkossá válásra hajlamosnak tartott, magyar fiatal a hatóságok szerint álnév alatt bujkált és brutális módszerekkel végezte ki az áldozatait.
Luxusnyaralásból rémálom: halálbüntetés várhat egy turistára Balin
Súlyos vádakkal néz szembe egy 53 éves brit férfi Balin, miután a hatóságok mintegy 1,4 kilogramm kokaint találtak a szállodai szobájában. A Denpasari Rendőrkapitányság közlése szerint Baath Jarnail Singhet február 14-én tartóztatták le a tengerparti hotel egyik szobájában, ahol a kábítószert egy bőröndben, a ruhásszekrényben rejtve találták meg. Az ottani törvények szerint tettéért akár halálbüntetést is kaphat.