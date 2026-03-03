24 percen át halott volt a fiatal nő – elárulta, mit látott odaát

Lauren Canaday szíve majdnem fél órán át nem vert, miután otthonában egy súlyos szívinfarktust kapott. Bár férje azonnal megkezdte az újraélesztést, és később a mentők is bekapcsolódtak, csak közel fél óra után tudták visszahozni az életbe, azaz 24 percig a klinikai halál állapotában volt.

A nő a klinikai halál állapotában rendkívüli békét érzett - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A nő elmondása szerint a halálközeli élmény alapvetően megváltoztatta az élethez való viszonyát. Ellentétben a közkeletű elképzelésekkel, miszerint ilyen helyzetben alagutat vagy vakító fényt lát az ember, Lauren valami teljesen mást érzett – írja a Mirror.

Csak a rendkívüli béke érzésére emlékszem. Ez az érzés még hetekkel a feléledésem után is velem maradt

– mesélte. Az élmény annyira erős volt, hogy Lauren a mai napig emlékszik rá, és ha az élet nehézségekkel szembesíti, ez a nyugalom segít neki.

Már egyáltalán nem félek a haláltól. Bár semmi konkrétat nem láttam, egyáltalán nem aggódom miatta

– tette hozzá.

A klinikai halál után megváltozott az élete

Lauren szerint az élmény kettévágta az életét: az infarktus előtti és az utána következő időszakra. Azóta nem érzi magát régi önmagának.

Amikor az emberek azt mondják, jól nézek ki, az furcsa érzés, mert nem érzem magam ugyanannak az embernek.

Lauren mellkasába defibrillátort ültettek, amely szerinte állandó emlékeztető arra, mennyire közel volt a halálhoz.

Bár az élmény családja számára is megpróbáltatást jelentett, Lauren az eszméletlenség állapotát csak pozitívan idézi fel.

Ébredésekor nem emlékezett az infarktus előtti hétre, és kórházi tartózkodása részleteire is csak töredékesen.

Az alapvető tevékenységek, mint a beszéd és az írás is nehézséget okoztak az elején, de az orvosok gyorsan megnyugtatták: nem szenvedett tartós károsodást, és „kognitívan ép maradt”.

Egy amerikai kutatás szerint az emberi agy még hosszú percekkel, sőt akár egy órával a szív leállása után is aktív maradhat – vagyis a halott még hallhatja, mit mondanak róla az orvosok.