Kevesen tudják: a koffein akár egy súlyos betegségtől is megvédhet

A koffein hatása régóta ismert az éberség fokozásában, ám egyre több kutatás vizsgálja, hogyan befolyásolja az agyműködést és a memóriát. Az alváshiány komoly hatással lehet a memória romlására, különösen azokra a folyamatokra, amelyek az emberek és események felismeréséhez szükségesek. Egy új tanulmány szerint azonban a koffein nemcsak megelőzheti ezeket a problémákat, hanem bizonyos esetekben vissza is fordíthatja azokat - tájékoztat a Sciencealert.

A koffein segíthet csökkenteni az alváshiány okozta memória romlást

Milyen hatással van a koffein az agyra?

A koffein az adenozin nevű vegyület hatását csökkenti az agyban. Ez az anyag normál esetben az álmosságért felel, és gátolhatja a memória kialakulását. A koffein blokkolja ezt a folyamatot, így élénkíti az idegi működést, és támogatja a memóriához kapcsolódó idegpályákat.

Visszafordítható-e a memória romlás koffeinnel? A kutatás szerint egerek esetében igen. Azoknál az állatoknál, amelyek koffeint kaptak, nem jelentkezett az alváshiány okozta memória romlás. Sőt, még azoknál is javult az idegi jelátvitel, amelyek korábban nem fogyasztottak koffeint, de később kaptak belőle.

Milyen hatása van az alváshiánynak az agyra?

Az alváshiány megzavarja az agy memóriáért felelős hálózatait. Különösen a szociális memória sérül, vagyis az a képesség, hogy felismerjük az ismerős embereket és emlékezzünk rájuk. Emellett az agyműködés általános lassulása is megfigyelhető.

Mennyire rontja a memóriát az alváshiány?

Már rövid idejű alváshiány is jelentős memória romlást okozhat. Különösen a társas kapcsolatokhoz szükséges emlékezeti funkciók sérülnek, ami hatással lehet a mindennapi életre és kommunikációra is.

Mennyi koffein szükséges a memória javításához?

A jelenlegi kutatás nem határoz meg pontos mennyiséget, különösen emberek esetében nem. Az egereken végzett vizsgálatok alapján a rendszeres, mérsékelt koffeinbevitel lehet hatékony, de ennek pontos emberi megfelelője további kutatásokat igényel.