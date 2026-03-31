kokain

Barbie babát szerettek volna, kokaint is kaptak

Több vásárló is váratlan helyzettel szembesült egy hétvégi vásárlást követően az Egyesült Államokban. A kokain jelenlétét egy hétköznapi termék csomagolásában azonosították, amely azonnali rendőrségi intézkedést vont maga után.
Filbe illő jelenet történt Missouri államban, ahol kokain került elő több Barbie baba csomagolásából. A történet akkor kezdődött, amikor egy diszkontáruház dolgozói gyanús, porszerű anyagot találtak a termékekben - tájékoztat a Fox Business.

A kokain a barbie baba csomagolásáokban volt elrejtve - Képünk illusztráció
A kokain a barbie baba csomagolásáokban volt elrejtve - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A hatóságok gyorsan reagáltak, és megállapították, hogy összesen öt érintett terméket értékesítettek. A vizsgálat során kiderült, hogy a csomagolás hátoldalába ragasztva rejtették el az anyagot, amelyről később bebizonyosodott, hogy kokain, nyomokban fentanillal.

Hogyan került kokain a Barbie babák csomagolásába?

A nyomozás jelenlegi állása szerint az eset összefügghet egy drogcsempészet során alkalmazott módszerrel. A termékek csomagolása ideális rejtekhely lehet, mivel első ránézésre semmi nem utal arra, hogy illegális anyagot tartalmazhat.

A hatóságok szerint sérülés nem történt, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően az összes érintett terméket rövid időn belül visszagyűjtötték. Ennek ellenére az eset rávilágít arra, hogy a drogcsempészet milyen váratlan módokon jelenhet meg a mindennapokban.

Az érintett áruház együttműködött a hatóságokkal, és lehetővé tette a teljes körű átvizsgálást, beleértve a raktárakat is. A vizsgálatok során további kockázatot nem találtak, és az üzlet jelezte, hogy a jövőben rendszeres ellenőrzéseket vezetnek be.

Rekord drogfogás az óceánon, ilyen tengeralattjárót sem láttak még

Soha nem látott nemzetközi rendőrségi akció zajlott az Atlanti-óceánon, az Azori-szigetek térségében. A drogfogás során közel kilenc tonna kokaint foglaltak le a portugál és kolumbiai hatóságok, ami minden korábbi rekordot megdöntött Portugáliában.

 

 

