Barbie babát szerettek volna, kokaint is kaptak

Filbe illő jelenet történt Missouri államban, ahol kokain került elő több Barbie baba csomagolásából. A történet akkor kezdődött, amikor egy diszkontáruház dolgozói gyanús, porszerű anyagot találtak a termékekben - tájékoztat a Fox Business.
A hatóságok gyorsan reagáltak, és megállapították, hogy összesen öt érintett terméket értékesítettek. A vizsgálat során kiderült, hogy a csomagolás hátoldalába ragasztva rejtették el az anyagot, amelyről később bebizonyosodott, hogy kokain, nyomokban fentanillal.
Hogyan került kokain a Barbie babák csomagolásába?
A nyomozás jelenlegi állása szerint az eset összefügghet egy drogcsempészet során alkalmazott módszerrel. A termékek csomagolása ideális rejtekhely lehet, mivel első ránézésre semmi nem utal arra, hogy illegális anyagot tartalmazhat.
A hatóságok szerint sérülés nem történt, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően az összes érintett terméket rövid időn belül visszagyűjtötték. Ennek ellenére az eset rávilágít arra, hogy a drogcsempészet milyen váratlan módokon jelenhet meg a mindennapokban.
Az érintett áruház együttműködött a hatóságokkal, és lehetővé tette a teljes körű átvizsgálást, beleértve a raktárakat is. A vizsgálatok során további kockázatot nem találtak, és az üzlet jelezte, hogy a jövőben rendszeres ellenőrzéseket vezetnek be.
Soha nem látott nemzetközi rendőrségi akció zajlott az Atlanti-óceánon, az Azori-szigetek térségében. A drogfogás során közel kilenc tonna kokaint foglaltak le a portugál és kolumbiai hatóságok, ami minden korábbi rekordot megdöntött Portugáliában.