Barbie babát szerettek volna, kokaint is kaptak

Filbe illő jelenet történt Missouri államban, ahol kokain került elő több Barbie baba csomagolásából. A történet akkor kezdődött, amikor egy diszkontáruház dolgozói gyanús, porszerű anyagot találtak a termékekben - tájékoztat a Fox Business.

A kokain a barbie baba csomagolásáokban volt elrejtve - Képünk illusztráció

A hatóságok gyorsan reagáltak, és megállapították, hogy összesen öt érintett terméket értékesítettek. A vizsgálat során kiderült, hogy a csomagolás hátoldalába ragasztva rejtették el az anyagot, amelyről később bebizonyosodott, hogy kokain, nyomokban fentanillal.

Hogyan került kokain a Barbie babák csomagolásába?

A nyomozás jelenlegi állása szerint az eset összefügghet egy drogcsempészet során alkalmazott módszerrel. A termékek csomagolása ideális rejtekhely lehet, mivel első ránézésre semmi nem utal arra, hogy illegális anyagot tartalmazhat.

Barbie dolls found with fentanyl in packaging sold at discount store https://t.co/YhXciubvlF — WSOCTV (@wsoctv) March 24, 2026

A hatóságok szerint sérülés nem történt, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően az összes érintett terméket rövid időn belül visszagyűjtötték. Ennek ellenére az eset rávilágít arra, hogy a drogcsempészet milyen váratlan módokon jelenhet meg a mindennapokban.

Az érintett áruház együttműködött a hatóságokkal, és lehetővé tette a teljes körű átvizsgálást, beleértve a raktárakat is. A vizsgálatok során további kockázatot nem találtak, és az üzlet jelezte, hogy a jövőben rendszeres ellenőrzéseket vezetnek be.